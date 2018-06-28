自由廣場》沒做功課就聲請釋憲的法官

◎ 黃帝穎

司法院首度召開憲法法庭，將在七月十日決定是否受理監察院就「不當黨產處理條例」聲請釋憲案。黨產條例施行以來，不乏黨國權貴及既得利益者誣稱黨產條例違憲，選擇性無視我國立法是繼受德國轉型正義法例，更荒唐的是，連行政法院法官也為國民黨產聲請釋憲，但釋憲理由在民主法治上完全站不住腳。

姑且不論馬時代的監委，提出與監察委員「行使職權」毫不相干的黨產條例釋憲案，大法官得逕以程序要件不符，決議不受理黨國監委「護黨產」的釋憲案。更值得非議的是，行政法院法官聲請黨產釋憲案，理由竟完全無視德國等歐美民主先進國家之立法，甚至連國內事實都未依法調查，就恣意指摘黨產條例違憲，傷害了社會對法官最基本的尊重。

台北高等行政法院法官李玉卿、鐘啟煒、李君豪提出解釋憲法聲請書，竟認為處理黨產，只需民事訴訟已足（參三位法官解釋憲法聲請書第九頁），完全無視德國以特別立法解決時效問題。更誇張的是，三位法官只要上司法院裁判書查詢系統搜尋，就可以知道單純民事訴訟，不只無法解決早已超過時效的威權時期黨產問題，民事判決更已指明「基於法律安定之考量，或時效或除斥期間均已經過，且可能涉及第三人以取得之權益，故實務上有其困難，為符合實質法治國之原則，唯一可行之道似為以特別立法方式，課予中國國民黨歸還上開財產之義務」等語（見本院卷二第61、62頁），足為佐證。（參臺灣臺北地方法院民事判決96年度重訴字第1712號）。

很明確的，三位法官為國民黨產聲請釋憲，恣意認為民事訴訟已足以解決黨產問題，卻連最基本的調查，甚至上網搜尋判決都不做。更甚者，三位法官直指黨產條例是針對特定政黨即國民黨之立法（解釋憲法聲請書第十及十一頁），指控明顯違反事實，事實是黨產會開罰的第一個政黨並非國民黨，而是對民主行動黨裁罰一百萬元，這也是上網就查得到的資料，但三位法官連最基本的調查義務都放棄，就恣意指稱黨產條例違憲，足認少數法官真的是憑感情、護黨產。

（作者為律師，永社副理事長）