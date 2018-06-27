自由廣場》近視率世界第一的國防問題

◎ 單永立

據衛福部國民健康署公布的最新調查顯示，台灣學齡青少年罹患近視比率急遽上升，幼兒園小班罹患近視比率平均六．九％，大班學童九％，小二學童更勁升至四成，國三學生近視比率已高達近九成，高中學生更超過九成四，令人憂心。

近年來手機、平板電腦等3C產品使用普遍，以及安親班補習班之盛行，衍生學子用眼過度、損耗視力等後遺症。不僅造成健保資源浪費，還「榮登」近視率世界第一高，甚至危及國防。譬如軍用航空器駕駛員職業生涯黃金期短暫，且對體力、生理反應靈敏度、智能與學習能力、人格心理特質門檻要求高，雙眼裸視標準比民航機駕駛更嚴苛，對飛行任務過程中須頻繁承受地心引力與氣壓急遽變化的超音速戰機，或攻擊直升機駕駛員來說更是如此。

台灣人口結構高齡化與少子化現象嚴重，已使募兵制難以為繼，且有志從事飛行的男女青年現在也可自費至國外習飛，民航機駕駛又不像軍機駕駛員般，除輪值接戰備飛訓任務外，平時還要兼任部隊各類行政瑣務，更使軍方招募準飛官先天上處於不利地位。下一代近視猖獗，恐將使軍方就算降格以求放寬視力門檻，也不易招募到足夠的合格準飛官儲訓（若照北約組織國家空軍戰機部隊編制座艙比規定，平均每架戰機約須搭配一．五位合格飛官），造成空防隱憂，嚴重影響空軍戰力，天價高科技戰機硬體投資更將淪為閒置。是以挽救下一代視力惡化問題，政府相關部會決策主事者不可小覷，其後果嚴重性宜提升至國家安全層次正視因應。

（作者曾任國會助理，台南市民）