自由廣場》談柯慶生、戈迪溫的忠告

◎ 胡文琦

美國國務院前亞太副助卿柯慶生（Thomas J. Christensen）日昨在華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）上指出，隨著中國逐漸壯大、日益富裕、國力增強，應該對台海局勢「更具信心」，且愈來愈多的台灣學生到中國大陸就讀，近期更掠奪台灣的數個邦交國，但中國「仍意識到無法贏得台灣民心」。

此外，柯慶生還強調，以目前的台灣局勢來看，「蔡英文可能會連任總統」，這樣的選舉結果會讓中國不開心；如果中國國民黨為求勝選而調整「一中政策」，對中共也會是一大打擊；但國民黨若選擇模糊帶過，恐讓民進黨更偏綠，都可能讓中方不滿。

另外，哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）則認為，兩岸目前陷入僵局，各方堅持立場難以妥協，「台灣難以形成公眾意見」，目前中國大陸也看不出有讓步的可能云云。

柯慶生的基本論述無誤，唯其一個有趣的觀點是，「蔡英文可能會連任總統」。因為，截至目前為止，諸多不分藍綠民調都顯示，即便多數國人不認同蔡英文的執政成績，但最大在野黨國民黨因各種主客觀因素「制約了革新幅度」，未能讓台灣人民完全放心、甘心投給國民黨。因此，確實很難讓人可以推論國民黨將可手到擒來。

然而，柯慶生也有盲點，正因為中共「已有信心」，也意識到過去所謂的對台「讓利政策」遭部分不肖的藍營買辦集團壟斷，以致「統戰成效」大打折扣，所以近期對台系統才會「跳過大、中盤商」，直接訴諸學生及創業青年等，也就是類似最近所推出的「惠台三十一項政策」。

最後，誠如戈迪溫所言，兩岸已陷入停滯僵局，各自堅持立場且難以妥協，更令人無奈的是，「台灣內部確實難以形成公眾意見」，即便是在中國強勢崛起，與川普總統主張「美國第一、美國優先」，兩邊確實有可能發生「修昔底德陷阱」的情形下，台灣都無法「自我感覺良好」地以為，可以從兩隻龐然大物打架下「安然脫身」或「火中取栗」。準此，台灣要更有「以小事大」的政治智慧才是正辦。

（作者為前中國國民黨文傳會副主委）