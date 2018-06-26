四年一度的世足賽在俄羅斯幾個城市舉行，世界瘋足球，台灣也不例外。但亞洲除了東亞的日本、韓國，也只有中西亞、中東幾個國家與賽。

就在這期間，連鎖書店金石堂的城中店就要歇業，連帶的重慶南路的書店街歷史也要消失了。閱讀沒有成為生活習慣。閱讀常帶了功利主義目的而不是生活教養，加上出版文化產業的經濟效應不吸引生意人的投資，都是問題所在。

運動和閱讀是文化的兩種對比狀態，一動一靜，恰好象徵身體與心靈的文化狀況。完整的國民體格和人格，缺一不可。

不錯，運動和閱讀都是文化現象，許多國家的文化部門，兼及了體育與觀光，像韓國。不像台灣，體育（在教育部門）與觀光另有部門。日本是文化教育科學省的設置，是另一種想法。

身體與心靈是息息相關的，從古希臘時代，奧林匹克運動起源的競技到希臘神話的藝術文化，荷馬的史詩《伊里亞德》、《奧狄賽》，人類的文化活動就是這樣顯現的。

正常的國民養成過程，教育會重視身體和心靈的發展，國民體格和人格就反映了這種教育宗旨。重視體魄和心靈涵養，才能培養出真正健全的國民。

職業運動選手雖然逐漸明星化，但就像明星也要有各自的訓練和涵養，而不是擺擺臉了事，有許多國家隊的足球選手仍然在各自職場發揮才具，像只有三十多萬人口的冰島。

重視士大夫，講求死讀書，並以為爭逐上品，說是重視心靈，其實是書呆子功利主義。相對的，把運動視為只重四肢發達、頭腦空空，也不是正道。一個國家的良好發展必須國民身體與心靈的良好條件。這是文化問題。

運動競技，國家與國家在運動場激烈拚搏，比起在戰場的廝殺有意義多了。國家精神透過這樣的方式呈顯，有一種文化歡慶的意味。看看運動競技，不就是身體的韻律與節奏進行著一種舞蹈嗎？

靜下來的時候，看看書，閱讀是一種心靈的運動，並不是以為網路、手機時代的一些訊息或圖像感覺就可以取代，運動發達的國家常常閱讀風氣也盛，歐洲、非洲和拉丁美洲就是例子。

瘋足球，靜靜閱讀，身體與心靈應該都要充實，台灣的書店營運危機是文化問題的一端，不只是書店經營的問題，也是書籍生產（作）者的問題，更是國民作為閱讀者的問題，一個要追尋建構新國家的社會不能無視於這種文化課題。（作者李敏勇，詩人）