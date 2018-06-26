社論》不讓台灣二戰亡靈淪為海外孤魂野鬼

週末期間，李登輝前總統訪問沖繩，除了發表演說外，主要是參加二戰台灣人戰亡者慰靈碑「台灣之塔」的揭碑儀式，留下「為國作見證」題字，也為台灣重要但戰後被刻意淡化的一段歷史，做了具體有力的註解。

慰靈碑所在的沖繩和平祈念公園，一九七五年就豎立了「韓國人慰靈塔」，但紀念台灣二戰亡靈的「台灣之塔」，兩年前才經台日民間出錢出力建立，由蔡英文總統落款，近日於「台灣之塔」旁再立「為國作見證」的慰靈碑。公園內由當地政府成立的「和平之礎」，刻了二十四萬多死難者、包括三十四位台灣人的名字；「台灣之塔」及慰靈碑所追念的，因此是更廣大的二戰期間台灣人日本兵。總數二十多萬人中，三萬人陣亡，一萬五千人失蹤，他們魂斷異鄉或淪落海外的事例鮮為人知，戰後又因人為刻意抹殺而未得應有重視及對待，是七十多年後仍待闡發的戰前戰後台灣史。

一如「台灣之塔」的建立由來文中所指出，追念在二戰中獻身沙場的台灣戰士，「無論時代如何變遷，族群國家如何分隔，凡犧牲一己性命守護他人的義舉，不應被後世遺忘。」也有如李前總統說明「為國作見證」旨意時所強調，前人以他們的生命為歷史作見證，讓後人學到教訓，知所選擇；只有和平、自由、民主，才讓人類永遠偉大。

七十多年前的二戰期間，台灣是日本的殖民地。戰爭末期，南起屏東，北到基隆，東及花蓮，台灣遭到盟軍猛烈轟炸，少有倖免；台北在最慘烈的一次空襲中，三千人喪命，總督府（今總統府）被炸缺了一角，龍山寺主殿全毀。由於空襲，台灣人被迫疏開，上山下鄉，物資嚴格配給。同時，台灣人自願或被徵召當日本兵，李登輝當時在日本的高砲部隊服役，兄長李登欽戰死菲律賓。這是台灣人民一段苦難的日子，許多如今台灣人父祖輩不堪回首的共同記憶。

台灣人當日本兵有幾種類型。正式軍人是其一，包括募兵與徵兵。其次是非戰鬥人員的軍屬，又包括軍夫、傭人、工員、通譯、醫事、巡查補。另外，在校學生從軍有學徒兵，還有未滿二十歲，前往日本半工半讀、從事海軍飛機製造的「台灣少年工」。同時，原住民組成的「高砂義勇隊」，以驍勇善戰著稱，是台灣人日本兵的另一特色。另外，還有女性的看護婦，在戰地及軍醫院從事醫護工作。

除了在戰場出生入死，戰後他們未必全然解甲歸田。有的留在中國大陸，或在台灣應徵為「國軍」，投入戰後白熱化的中國國共內戰；有的因此被俘，轉成人民解放軍的一員，再因「抗美援朝」投入朝鮮半島戰爭，以致集皇軍、國軍及共軍於一身，反映了有些台灣人日本兵「為誰而戰、為何而戰」的基本問題。

還有台灣人日本兵，戰後滯留海外。他們有的選擇與當地人民一起繼續奮戰，如曾受勛的印尼獨立戰爭英雄李柏青；有的娶妻生子、落戶異鄉；還有的堅守本職，潛伏叢林幾十年，不知戰爭已成過去，如阿美族的史尼育唔（李光輝、中村輝夫），在印尼莫羅泰島堅持任務三十一年、五十一歲才走出叢林。

至於在戰爭中陣亡及失蹤的台灣戰士，包括「高砂義勇隊」成員，進入靖國神社供奉之列。在台灣新竹北埔濟化宮、台中寶覺禪寺，供奉陣亡及失蹤的三萬三千人，是靖國神社的台灣版；新北市烏來有「高砂義勇隊主題紀念園區」。這些紀念設施，讓台灣人日本兵「靈安故鄉」，意義重大。

二戰台灣戰士的故事，是未經有系統調查探究、屬於這塊土地與人民的歷史。經過戰後長期去台灣化的官方史觀壓制，這一段台灣史近年雖逐步受到重視，仍受戰爭期間台灣與中國「一邊一國」、且屬敵國的心理餘緒所框制。不論沖繩戰役的台灣戰歿亡魂，或更廣大的二戰台灣戰士，相較於日本、韓國的調查與探究，台灣都未認真處理，以致至今湮沒於歷史洪流，亡者魂魄飄盪於南洋諸島。李前總統揭開這一嚴肅工作的序幕，認真其事，正是向歷史學習、記取教訓所不可或缺的工作。