自由廣場》聽阿輝伯勸習近平有感

◎ 邱垂亮

人類數千年歷史，引起戰爭的原因很多，主要有種族（民族）、宗教、領土、資源和意念價值（意識形態）之爭。這些因素之間的互為因果，關係錯綜複雜，要釐清還真難，費時費神。

二戰和之後的韓戰、越戰、中東以巴、伊拉克和敘利亞之戰，及之間的四十年美蘇冷戰，上述因素互為因果牽扯在一起，難分難解。如要簡化指出問題重心所在，我認為自由民主與專制獨裁的價值之爭，是貫穿（underline）一切的最重要因素。

週日（2018.06.24）前總統李登輝參加沖繩二戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式，並在慰靈碑上提了「為國作見證」。老人家並在晚宴上向中國喊話：「台灣不會是你的敵人，現在不是，以後也不是。而你最大的敵人，則是『真民主』、『真自由』。台灣正是這個真民主，真自由的代名詞而已。」他勸言，如何為中國人民奠定永久的民主與自由、追求永遠的幸福，才是中國政府應當積極思考的。

是哉、善哉、壯哉斯言！可惜，老人家、台灣民主之父的苦口婆心，中國的習皇帝是聽不懂、聽不進去的。老人家指出，中國進入二十一世紀，在經濟、軍事等各方面強勢崛起。然而，中國的崛起是「霸權」，不是民主自由的文明。中國在亞洲帶來動盪，是亞洲最不穩定的因素。

李前總統的真知灼見，和美國川普總統及其領導的歐盟、印太民主國家的領導人看法一致，都視習皇帝的專制中國為威脅，非抗拒不可。所以，川普要美國「偉大」，經濟、政治、軍事上維持世界最大、最強的權勢支配（dominant）地位。但不像專制中國，民主美國的權勢最大、最強，是不會發動戰爭、是要阻止專制中國發動戰爭侵略別人的。

李前總統沒說的是，民主台灣也要、更要現實主義地瞭解專制中國的權勢威脅，發展經濟、深化民主、建立強大軍力，抗拒專制中國可能發動的帝國主義侵略戰爭。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學教授）