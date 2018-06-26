自由廣場》老屋改建 當然要有足夠的容積獎勵

◎ 胡偉良

都市中老公寓問題已經愈來愈嚴重，雖然政府為此推出了危老條例，但是迄今仍然只見零零落落的少許成功案例。原因何在？誘因不足是最大原因。

一些不務實的學者專家不斷提出「高容積會降低居住品質」這樣的空泛主張，去阻撓「藉容積獎勵來改建危老房子」的落實。沒有適當的容積獎勵措施，老屋想在改建後換回原來的室內面積，在絕大多數的情況下都有困難。

那些早期興建而如今仍舊居住在老屋的屋主，經濟上都不算寬裕，若不給予改建「足夠的容積獎勵誘因」，那麼改建後原本即已不充裕的室內面積縮小，又得繳管理費，加上改建後暴增的房屋稅賦，要這些老屋的屋主同意改建不是強人所難嗎？

再好的政策也要看執行的可落實度，大家不妨先來檢視一下當前台灣的老屋現況：

一、屋項加蓋、法定空地的佔用幾乎成了普遍現象，這些早期老舊建物的現存容積，均已遠遠超過新法規的允建容積，甚至大過「都更改建」可給予容積獎勵的最大上限（50％），所以該不該對危險老舊建物給予更寬厚的容積獎勵至為明顯（目前最大上限是40％，平均則僅約為20％，兩年後會因時程獎勵期滿而再減少10％），這時候若再漠視這個已存在的現況（老舊、危險、又充滿大量違建卻無法拆除），而辯稱給予稍多的容積獎勵會影響生活品質，豈不是睜眼說瞎話？

所以筆者認為「危老改建」的基礎容積獎勵，應較現行法規至少提高10％以上（即原條例之基本獎勵16％上調為26~30％），並以總獎勵值50％為上限（現行法規6~9條的獎勵陳義過高，對中小型改建並無實益）。

二、台北市絕大多數的住宅區（住三）容積率只有225％，比相鄰的新北市住宅區容積率300％要低了33％，難道是因為台北市的公共設施水準（設定容積率的基準）不如新北市？這也是台北市房價遠遠超過鄰近新北市的主因。因為同樣的土地面積，台北市卻僅能蓋出較少的樓地板面積。因此，筆者主張台北市的住宅區容積率應予提高（住三提高為300％）。

三、檢視現在已經改建完成的案例，真正由原住戶完成改建遷回居住的比例其實很低，究其原因不外乎：認知不清（住宅區的想比照商業區、房價50萬的想比照房價100萬的、5層樓想比照3層樓甚至2層樓的）、貪婪（不想吃虧卻又想占便宜）、不勞而獲（等待天上掉下來禮物，期待藉由改建翻身致富），上述原因使得改建狀況不僅不會改善，還會日趨困難。倘若政府和民眾都不去面對現實，那麼大家只有再空等待下去，直到大地震來替我們進行都更了！

（作者為營建管理博士，著有《你一定要知道的都市更新》）