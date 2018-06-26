自由廣場》時代力量前黨員有話要說

◎ 陳睦

時代力量台北市議員競選辦公室開幕，同時邀請柯文哲和姚文智。林昶佐說，「台北市長三位主要候選人裡面，跟我們相對不接近的，只有一位（丁守中）」。時力議員參選人吳崢和林亮君也說，柯文哲的兩岸政策雖然讓他們感到非常害怕，但他心直口快受年輕人歡迎，市政上也不是全無成績，而且柯的支持者與時力支持者有近七成重疊，所以他們仍在觀察。

可是主張急統的新黨郁慕明已經表態挺柯文哲，還不是挺丁守中。而林昶佐也曾說過，柯文哲對中國的策略態度讓人傻眼，更兩度批評柯文哲的進步價值根本是呷賽、裝肖維。新黨支持柯文哲，如果主張獨立的時代力量也支持柯文哲，豈不是「一個柯Ｐ，各自表述」，形成兩個主要立場南轅北轍的政黨支持同一個候選人的荒謬現象。(https://www.youtube.com/watch?v=0OKDjxjE-gw&feature=youtu.be)

俗話說：「婚前看缺點，婚後看優點」，這是告訴我們面對婚姻，腦袋要清楚，一旦決定與子偕老，就要學習包容，欣賞對方。不過選舉四年一次，市民可沒理由和市長共度一生。選舉，當然要看候選人的缺點。

柯文哲的兩岸政策讓人害怕。兩岸一家親，台灣人跟中國再親，親得過被肝癌的劉曉波？親得過被坦克車輾斃的天安門學生？親得過自焚抗議的西藏？親得過連菜刀都要登記的新疆？親得過被旅遊、被認罪的書店老闆？親得過被自殺、被失蹤的報社記者、民運人士、維權律師、法輪功學員？

幫過柯的姚立明和許多政治評論家都對他失望，台北市政府二十三位局處首長幾乎全是不歡而散，北農事件更可見他對部屬的冷血刻薄，王金平跟柯說：「當政治人物要建立信用」，是客氣了，事實上柯的人格根本已經破產。

聰明人都知道，和一個薄情寡義、自私自利、讓人害怕的人曖昧不明，下場大概是什麼，所以會盡可能和這種人保持距離。看了時代力量前後對柯文哲的評論，智力正常的人應該都有能力做出正確的判斷，可惜一個標榜年輕、理想的政黨，卻已開始染上政客權謀、投機媚俗的惡習。

台灣國家意識始終無法凝聚，就是因為價值在精神錯亂中無所適從，意志在投機權謀中一點一滴消失吧！

（作者為前時代力量黨員，黨證編號608；軟體工程師）