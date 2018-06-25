自由廣場》同理心看「軍人退休年金」

◎ 王春桂

不管過程如何曲折，退休年金改革總算告一段落，新政府的耐心與堅持值得鼓勵。

人人都知道退休金非改不可，因為坐吃山空的威脅已臨到台灣。法規隨著環境改是必要的，我願意自己省吃儉用，好讓年輕在職者有更多調薪空間及增加國家建設，提升整體經濟活力。期待年金改革就像當年全民健保取代公保，全民受益。

最後一關的軍人年改，看似妥協，對公教不公，但我想過：絕大多數軍人二十四小時勤務，妻子孩子在家，天天眼巴巴望夫望父歸，家務內外一手包、管家育兒的類單親生活不好過。等君回來，年輕力壯的丈夫，求歡不斷，我的軍眷好友年紀輕輕得婦人病，不能說與不正常的刺激無關。對生理需求旺盛的年輕軍人，偶爾失控，逢場作戲，也只能抱著一丈之外不是夫，一笑置之。而壓抑日子多，不能每天享天倫的軍人，容易暴力對待家人而不自覺。這些都非金錢所能彌補。退休金樓地板多個幾千塊，多個三十％的所得替代率，真的並不為過。

（作者為淡水商工退休教師，台北市民）

年金改革大功告成之後

◎ 張惠博

軍人年金改革二十日深夜於立法院完成三讀，將於七月一日與公教年改同步上路。總統府二十一日特別就全面完成軍公教年改目標召開記者會，蔡總統表示，她要向全國軍公教人員同時表達歉意與謝意，因為口袋中的錢減少，退休生活受到影響，總是會不滿；但也因為多數軍公教成員的支持，才能讓年金永續經營，年金破產將成為歷史名詞。

總統接著說，這是見證台灣歷史重要一刻，因為確定領得到退休金的台灣，從現在這一刻展開。回顧過去二年，年改所引發的遊行、抗議、封路、塞車，希望很快能夠成為過去，此時此刻的她，心中只有感謝。她說，「在改革的過程中，雖然有情緒、也有不滿，但絕大多數的軍公教朋友都能體恤國家的困難，再一次證明，軍公教始終是支持國家、支撐台灣社會的中堅力量。我要再一次，以總統的身分，向所有的軍公教同仁，致上我最深的謝意。」

平心而論，攸關這麼多人的權益，能在二年內完成年金改革，確實是一項艱巨無比的工程與任務。二年來，有很多不同的意見，反對的聲音震天價響，甚至遠大於支持的聲音。然而，理性的支持，來自於國家整體的財務考量與數據分析，卒能經過法定程序，完成年金改革。

然而，不能不指出的是，對於單薪與提早退休的軍公教人員，若因年金改革，嚴重影響其生計時，建請盡可能提供協助，例如：公部門常須聘用臨時人員，倘符雙方的需求與意願，則可優先聘用。這除了有助於個別家庭的經濟負擔之外，也可減輕對於未來生活的焦慮。

（作者為彰化師範大學前校長）