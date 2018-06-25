自由廣場》低估了CEO智慧的媒體

◎ 吳海瑞

針對台幣對美元走勢，假設二○一七年受訪者有八十％看升、二十％看貶。一年之後，三十六％看升、八％看貶，五十六％不予評價。而更早的二○一六年，看升者達九十二％。試問如何解讀這份資料？

「看貶者從二十％降至八％，受訪者看升台幣」？「看升者從九十二％降到三十六％，受訪者信心下滑；看貶」？還是，「相較於過去的明確，過半沒有定見，升貶難料」？稍具邏輯訓練，肯定了解前兩者是斷章取義，後者才是答案。

保留上述數據，把「台幣走勢」改為「國內景氣」，「看升」、「看貶」改為「有信心」、「沒信心」，這正是KPMG（安侯建業聯合會計師事務所）「台灣CEO前瞻大調查」的諸多題目之一及其調查結果(https://home.kpmg.com/tw/zh/home/insights/2018/06/taiwan-ceo-outlook.html)。

KPMG訪談對象，是國內年營業額超過五億美元以上的五十位CEO（具有這樣規模的企業，約三百七十家），用意在了解CEO短期與長期的策略與規劃。而在商言商，透過調查結果的剖析，KPMG期待提供企業在轉型升級、新興科技導入等項目的協助。

報告的前言指出，台灣有八十八％的企業年度營收與去年相比是增加的，相較於亞洲各國的疲弱，如中國的八十二％、日本的七十％、新加坡的六十五％，表現亮眼。

但媒體較關注報告的摘要，重點有「對國家發展信心略顯不足」，上述調查資料出自此章節；「海外投資版圖目標變動」，二○一七年起中國已不再是主要投資市場；「屬地主義（territorialism）躍升為最大風險」，不論是台灣或全球的企業，均把此項列為今年的最大風險。

台灣三大媒體看待這份報告，《自由》「台灣CEO調查：海外佈局聚焦已開發市場」，《蘋果》「對國內景氣看法？五成CEO選擇『不予評價』」(https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180619/1376011/)，《聯合》「92％跌到36％台灣CEO對景氣信心大崩跌」（A3版焦點）(https://udn.com/news/story/11311/3207678)。

同樣議題，蘋果客觀，聯合在做負面引導，更耐人尋味的是，「大崩跌」用詞一天後網路新聞改回「下滑」，而原本畫蛇添足自製的圖表，二○一七年有二十％對國內景氣的看法沒信心，二○一八年降為八％，製表者將二十％「誤植」（或為了配合標題的演出）為零，這份帶有玄機的圖表放在二十日紙本做大幅報導後，也許階段性任務完成，或KPMG（註明為資料來源者）的抗議，總之，網站將其下架了。

事實上，地緣政治風險升溫，中美貿易戰的不確定因素，台灣夾在兩大之間，正是CEO對未來景氣難予評論的原因，其道理再簡單不過，無須加油添醋、意有所指。

KPMG的調查指出，相信傳統媒體的台灣CEO比率高達八十四％，高於全球平均（七十六％）、中國（七十七％）、日本（六十五％）。台灣媒體應當自重些，別考驗CEO的智慧。

（作者為專業經理人）