自由廣場》是非、利害無法兼顧？

◎ 陳茂雄

姚文智提出補助有第二胎的家庭、捷運月票零元、單身租屋券等福利政策，呂秀蓮在臉書直播時呼籲姚文智別落入政策性買票，她感嘆地說，「老天爺，政府真的這麼有錢嗎？」

以前在南部鄉下有一對夫婦經營飲食店，丈夫認為粄條中要摻豬頭皮才對味，太太則主張用豬肉，夫妻常為這一件事衝突。事實上這是一件很簡單的事，直接問顧客不是就解決了，何必幫花錢的人來決定他要吃甚麼？政策問題也一樣，何不問國家主人？

民主國家人民就是國家的主人，公職人員是受國家主人的委託來掌管政務，受託人要對委託人表達要如何處理受委託的事務，爭取委託人滿意才有機會獲得委託，這是民主政治很普遍的事。政治人物發表選民喜歡的政見並無錯誤，只要當選後不跳票就可以。

事實上，國家主人喜歡的未必就是對的，其中牽涉到「是非」與「利害」的問題，就以這一次年金改革問題來評析，以國家財政的觀點論述，改革可以節省一筆開支，但對執政者來說卻受到重創，會影響到今年的選舉，政治人物該怎麼做值得探討。

或許有人會質疑，依據民調，贊成改革的人將近七成，屬主流民意，對選舉會加分，怎麼會扣分？問題是政策屬多元性，很難由一項政策來左右選民的動向，尤其是台灣人一向不關心與自己利害無關的政策，可是牽涉個人利害關係的政策必定影響選舉行為。例如這一次年金改革，很多非軍公教人士雖然贊成年金改革，但不會因為改革而由藍轉綠，卻有一些軍公教因改革而由綠轉藍，因為它牽涉到個人的利害關係。

農民屬民進黨的勢力，老農年金就是民進黨爭取來的，名義上稱為「年金」，事實上屬社會福利，因為財源由政府支付。數年前民進黨提議老農年金要從月領五千元提升為六千元，依正常的政治生態，中國國民黨應該會抵制，可是該黨不只不抵制，還加碼一千元變成月領七千元，因為此舉有利於該黨的選舉。

台灣的選舉對政策賄選者有利，改革者會受創，看起來是很荒謬的事，不過，民主國家依循國家主人所好來執政也不算錯。只是，「是非」似仍不能不顧。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）