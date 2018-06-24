自由廣場》國家安全法不安全

◎ 劉一德

台北地檢署偵辦共諜案，查出新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正等人被吸收，並接受中國解放軍旗下兩單位資助在台發展組織，依違反「國家安全法」之為中國發展組織罪嫌，將王等四人起訴。台灣某些政黨是否已成為共諜之溫床，國安單位不可等閒視之。

近幾年來，共諜案從未間斷，但從未有政黨介入，中國國台辦也從未強烈反應。新黨為一急統派政黨，王炳忠為新黨全國委員會新聞連絡人及新黨青年委員會主席，侯漢廷為新黨青年委員會秘書長，林明正、張宸浩則為委員。換言之，涉案者都是新黨重要幹部。從國台辦發言人馬曉光說「王炳忠案」是「喪心病狂」，不難看出在國台辦眼裡，新黨及王炳忠等人扮演角色之重要性。

查看整部「國家安全法」，處罰最重的第五條之一，不過「五年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣一百萬元以下罰金。」擔任共諜者，就算被判處最重的五年徒刑，加上服刑期間如表現良好，兩年半即可假釋。危害國家安全及社會安定的共諜，刑責竟比酒駕還輕，難怪有人前仆後繼，連政黨都潦落去。這樣的「國家安全法」能不趕緊修法嗎？

更扯的是，新黨因參加二○一六年立法委員選舉，全國不分區政黨得票率達百分之三．五以上，依「選舉罷免法」規定，中選會每年還補貼二千五百多萬元競選費用。政府對民眾徵稅或罰鍰毫不手軟，卻將人民的血汗錢，拿來補助充滿共諜的政黨花用，納稅人吞得下去嗎？

憲法增修條文第五條第五項明定，「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。」第四項規定，「司法院大法官應組成憲法法庭審理政黨違憲之解散事項。」政黨法第二十六條明定，「政黨有憲法增修條文第五條第五項之情事應予解散者，由主管機關（內政部）檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。」

期待起訴後的「王炳忠共諜案」法院應速審速結。定讞之後，主管機關內政部能依職權，聲請司法院憲法法庭審理，將充滿共諜的違憲政黨解散，不要讓政黨成為共諜發展組織的溫床。

（作者為台聯黨主席）