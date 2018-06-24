自由廣場》水窟 刺竹 相思樹

◎ 張國輝

最近媒體報導，為友善野溪，水保局擬建資料庫。

筆者世居大肚山，大肚山除位於東面坡地的大雅、西屯、南屯、烏日有一條灌溉水圳外，其他遼闊的地區都是看天的旱田，旱地上散佈一些村落和零星的農戶，集水坑（俗稱水窟）就以大小不一散落其間，在自來水還未普及之前，水窟的水源是山村居民及牲畜的生活用水，隨著都市化腳步踏進山村後，逐漸改變村落的地形地貌，居民在普設自來水後，不到二十年的光景，水窟就一座座的被填平消失了，目前還完整保留的所剩不多。

以往除隨處可見的大小水窟外，村莊和散落在旱田上的零星農戶都以刺竹林圍繞，刺竹林不僅守護山村，也守護農路和野溪，山路和野溪兩旁一定是成排的刺竹林，刺竹林後的無主荒地（即國有地）則是相思樹林，野溪除了農路通過的缺口或沖刷較嚴重的溪床，設有人工堤防或攔沙壩外，很少看到水泥的工程，我從小在山村經歷過八七水災及歷次的大小颱風豪雨，印象中這些水窟和竹林、相思樹林都發揮極大的功能。

如今水窟消失了，刺竹林和相思樹林漸漸稀少了，地形地貌也改變了，這些不經意的變化，一直到幾件大型的土地開發所致的水淹村莊後才知道事態嚴重。筆者認為不僅要回復集水坑，野溪兩旁的刺竹林和山坡上的相思樹林的復育也刻不容緩，因為它們是保護大肚山水土流失最有效的植物。

沿著野溪綿延不絕的刺竹林與相思樹林所構建的綠色城牆，是日治時代留給大肚山的防洪措施，為友善野溪，水保局在建立資料庫的同時，應更廣泛的蒐集前人成功的經驗。

（作者從事社會工作）