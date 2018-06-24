自由廣場》烏煙瘴氣空污牌

◎ 張世賢

離岸風電競標開出破盤價，得標的丹麥廠商表示，憑藉已在遴選得標的風場經驗，可進一步優化效益，做為降低此次競價風場成本的依據。業界估算，二○二五年離岸風電成本約每度四元，已接近天然氣發電成本，且預期更大型風機出現及輸電設備綜效等項科技的進步，也將拉低成本。

在歐洲開發風電具有豐富經驗的外商因此認為，台灣轉型再生能源是充滿希望的。台灣有世界公認最好的發電風場，如果早一點研究開發，絕對可以擺脫年年供電吃緊的惡夢，可以淨化空氣並信心滿滿地走向非核家園。不幸長期執政的國民黨，在興建每座需花費幾千億的核能電廠時撈慣了太多利益，不建就沒得撈，因此一直自欺欺人地堅持核電是如何乾淨、廉價、安全。但會製造大批強放射性廢料的核電廠，乾淨、廉價的神話早就禁不起檢驗了，而理論上這種科技產物雖可安全運轉，但實際上複雜的機械裝置則難保萬無一失，況且人為疏失也絕難避免，美國三哩島和蘇聯車諾比核電廠，皆因人為疏失闖下大禍，而地震海嘯釀成的福島核災更重創日本；類此災變若不幸發生在台灣，就是台灣的末日！自私自利又心存僥倖的老Ｋ，根本不管這種潛藏的嚴重危機，完全沒有發展乾淨綠能以逐步取代危險核電的規劃。

該黨執政時的一九九○年代，就在台中先後設置了十部火力發電機組，使得原本非常適於人居的台中，在火力全開時空品大幅惡化而怨聲載道。但努力製造空污的老Ｋ，竟有臉在去年十二月大量動員參加「反空污」大遊行，聲稱「民進黨政府為減核而使台中火力電廠燃煤全開，造成台中空污」，還高喊「林佳龍做不到，就下台！」

老Ｋ只要稍有良心，為台灣人民設想，早日開發綠能，說不定今天已可取代部分台中燃煤電廠而改善空污了；民進黨好不容易完全執政後，火速擘劃開發綠能以取代核電和燃煤電廠，長期又撈又混的老Ｋ，羞愧道歉都來不及了，怎有資格如此大剌剌反空污、說鬼話，還想打「空污牌」來奪回台中市長寶座呢？

（作者為退休研究員）