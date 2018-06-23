自由廣場》且談「年改全民遭殃論」

◎ 張勳慶

受到年改影響者指出，一旦退休軍公教月退減少，自然會緊縮消費，最後就是百業不振，服務業首當其衝，隨後便是波及國家經濟成長。

但這些因年改，會導致全民遭殃的論點，真的從國家永續經營上是合理的嗎？其實嚴謹來看，年改只是暫時性的短空，是建築在國家負債中的歡樂派對，回歸到正常的過日子。因為從早先的希臘例子，可以非常明確告訴台灣，若不去進行軍公教勞的整體年改，調降其月退收入，同步調高在職時的年金費率，台灣若在未來發生財政危機，那更是會陷入國脈存續的生存問題，因為就以國家目前的處境，表面上是握有龐大外匯存底，但相對的是也釋放更多台幣。若發生國家周轉不靈或跳票，我們也不太可能如南韓在數十年前發生財政風暴，獲國際貨幣基金支持，而這些都得交出國家財政自主去聽命於人，縮衣節食苦日子更難熬。而且，真有那一天，以國家處境和中國虎視，我們可能會陷入孤立無援。

這些才是今日不得不得罪民意，又或者是無懼選票流失，也得進行全面性年金改革的不得不，因為治國之道，特別是財政的安全穩定，一定要有對未來負責，並用歷史眼光和評價去看待。今日受到年改波及者，又或者是一些媒體，全都用政府年改讓我沒好日子過，當心我也會用消費減少去綁假、恫嚇勞工，並要脅政府走著瞧，此種短視自私惡質心態，若國人在面對時不能用理性去分析，還跟著起舞，那才是盲目無腦被貪婪者牽著鼻子走。

內需消費的力量，不是全得靠軍公教的月退收入去撐起一片天，而是得靠生產力提升，技術不斷升級，還有受薪階層得在政府帶動，以企業視員工為成長力量下，不斷去調高薪資，便可以把國內的消費力量逐年擴大。當然這也會帶來稅收增加，和就業機會增多。現在受到年改而大聲嚷嚷，全民等著一同倒楣者，真該把國家就是我家心態導正。

（作者為文字工作者）