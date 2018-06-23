自由廣場》李教授應該上理財課

◎ 尤英夫

暨南大學前校長李家同教授，不久前收到退休所得重算處分書，發覺自己退休金被減三、四成，他寫了一封標題為三封信的文章表示有晚景淒涼的感覺，沒有辦法參加在美國舉行的同學會。

年改後，月領退休金的人的確數額有減少，但是否一定有晚景淒涼的窘況，可能個人感受不同。又年改是否一定沒有辦法參加美國的同學會，恐怕也未必是。我不久前遇到一位中年的教授也說年金改革後，他不知生活將如何過。不過，年金改革委員會執行長林萬億政委表示，李教授的月薪約十萬出頭，年改上路後約八萬元， 十年後約為六萬七千多元，應該還不至於淒涼云云。

個人的淺見是：年改減少收入，一定會影響很多人的生活，不過，每個當政的總統都說年金必須改革，可推論年改方向是沒有問題的。當然應該年改到什麼程度，是大家可以討論的。希望國人都要有一個認知，就是每個人都應該具有理財觀念。

在這裡，我們基金會幫助新住民的做法也許可以提供一些參考。基金會照顧的案家收入平均在兩萬元以下，這些微薄收入要養家糊口，也要照顧整個家大小，很多人認為怎麼可能再來理財？事實上，並非不可能。在有限的收入下，先考慮生活必需品，列為「必要」，必需品以外的才是「想要」。其次必要的東西也不是隨便下手，而是貨比三家，甚至更多家。同樣的東西如果能夠以比較少的金額買到，就沒有必要以更多的金錢去買。同時要具有每日記帳的習慣，一段時間之後，看看自己的錢是如何花掉的。透過建立正確理財觀念和資源連結，確實有助於其經濟情況的改善。

（作者為財團法人台北市賽珍珠基金會董事長）