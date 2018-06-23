自由廣場》美朝 美伊 兩樣情

◎ 楊宗新

「川金會」落幕後，相信許多人都有一個疑問：為何美國在與北韓談判的同時，卻主動退出與伊朗簽署的核協議？部分論者認為這與川普常憑個人好惡行事，導致政策不具一致性，甚至自相矛盾有關。

從川普過去的作風來看，此種觀點似也言之成理，但若由地緣政治的視角切入，或能找到更合乎邏輯的解釋。地緣政治兩大學派中，麥金德的「心臟地帶論」主張：「掌握心臟地帶（東歐至中亞）則掌握世界島（歐亞非大陸）；掌握世界島則掌握全球」。皮斯克曼的「邊緣地帶論」則相反地認為：「控制邊緣地帶（大洋與大陸交接處）方能控制世界島」。以當前的形勢看，伊朗與北韓的位置，恰好分屬「心臟地帶」與「邊緣地帶」。

朝鮮半島位於陸海之交，歷來是大陸強權與海洋強權一爭長短的最前線：一八九五年滿清與日本發生甲午戰爭時如此，一九五一年的韓戰亦可視為美國與蘇聯的霸權爭奪。當時在冷戰初期兩極體系壁壘分明的格局下，美國為了對已盤據「心臟地帶」的蘇聯進行圍堵，在「邊緣地帶」建立了一系列同盟（包括西歐的北約組織、亞太的美日、美韓、美台同盟），自須出兵參與韓戰。

冷戰結束後，歐亞大陸已無單一強權能控制心臟地帶，美國在石油利益、反恐需求、地緣戰略等多重考量下，多次介入該地區事務，包括二○○一年阿富汗戰爭、二○○三年伊拉克戰爭，及近年對伊斯蘭國的打擊行動。儘管美國在各戰場的重建過程均面臨嚴峻挑戰，卻始終不輕言撤軍，目的即在確保好不容易取得的勢力範圍，不致落入不友善勢力。然而，在中國提出「一帶一路」後，意圖透過經濟方式重新搭建歐亞大陸間的交通樞紐，直接威脅美國利益。

美國如欲持續維持優勢，自須加強對於區域內不合作政權的打擊力度，故而要拿伊朗祭旗；同時為避免北韓在國際制裁下過度倒向中國，因而透過會談傳遞友好，向金正恩發出「你還有另一個選擇」的訊息。

兩個同樣發展核武、意圖操作「戰爭邊緣策略」的國家，因為地理位置不同，竟獲得美國完全不同的對待，這就是國際關係的有趣之處。

（作者為公務員）