自由廣場》教室不是罐頭工廠

◎ 皮諾丘

某國小班導師，學生座位按照成績好壞，分天堂區、人間區、地獄區，並經常會在班上情緒失控地大罵學生，用「笨」、「要帶腦袋上學」等羞辱功課不好的同學，家長忍無可忍，轉而向教育局投訴，整起事件才曝光。

筆者學校也有這樣的老師，成天背國文解釋、翻譯，考不過就體罰，甚至不准吃飯跟午休，體育課、音樂課、美術課等非主流課程，這些學生都會消失在教室，集體站在導師室前面走廊背書，只為了滿足老師班級國文成績全年級第一的虛榮心。校長也不是不知道這些老師做的是違反教學正常化的反教育行為，但校長選擇默不作聲，因為這位老師帶的學生成績好常規佳，是「認真的老師」。少數向學校抗議老師體罰的家長聲音，人微言輕，最後不了了之，學生跟老師權勢不對等，敢怒不敢言。於是乎，這樣的老師，永遠不知道自己是不對的，被教到的學生只能選擇忍耐三年，要不然就是轉學。

有一種冷叫做媽媽覺得冷，有一種老師叫做，我覺得他是個「認真的老師」，事實上，要提升學生成績，要讓學生常規上軌道，有很多方法可以用，我知道辱罵跟體罰是最直接最快速的方法，但同時也是最愚蠢的辦法，這樣的班級，師生關係不可能會好，被這樣子對待的學生，心中會充滿了仇恨，校長不處理，這樣的老師永遠不會消失，家長默不作聲，受苦的是自己的孩子。為什麼這位家長最後選擇站在鎂光燈前面爆料學校的醜聞，我想校方要好好地自我檢討，是不是因為你們的消極不處理，才會讓這起事件被放大。

我想跟「認真的老師」溝通一個觀念，每個學生的天賦不盡相同，他可能很笨，但是心地很善良，他可能很調皮，是不是因為運動能力很強，精力無從發洩，孔子不是說了要因材施教嗎？將班上的每一個學生當作是自己的小孩，視如己出，我想親師生之間的很多衝突，自然就可以避免了。

（作者為國中教師）