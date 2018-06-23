自由廣場》美台建交 台灣如何接球？

◎ 林鴻達

美國眾議員羅拉巴克提出呼籲美台恢復外交關係的議案，雖有待美國國會辯論表決而未知何時實現，但是有幾個現實問題造成的難關，台灣社會需要面對，和思考要如何做準備。

國際外交無可避免要觸及憲政層次問題。目前台灣的憲政身分還是中華民國，雖然一九九一年憲法第二次增修，總統及副總統由「自由地區」全體人民選舉產生，變相反映憲法僅在台灣及澎金馬地區實施適用，可是憲法總體所宣稱的領土主權仍包括中國大陸。按這憲政原則，台灣及中共存在領土主權重疊的情況。在外交事務是不可能同時承認領土主權從屬於兩個政權主體，言下之意即是他國無可能與台灣及中共同時建立邦交。更是中華民國憲法所包含的領土還包括蒙古共和國和中共割走的部分例如海參崴、外興安嶺等等，使問題變得更複雜。說白的，即使美國敢於馬上與台灣建立邦交，但是在國際法的層面，以目前台灣的憲政狀況是不可能實施。

不錯的，憲法所產生的問題非常敏感，在目前亞太區政治形勢下台灣根本無計可施，台灣社會只能乾等嗎？須知道憲政只是外交關係的基礎，憲政之外還涉及其他的範疇；而解決憲政問題是政府的責任，其他的例如經濟、文化等可以是在民間的層次，台灣社會大可在這些方面去努力，以待時機到臨就水到渠成。或是反過來說，要是民間都做了足夠的準備功夫，政府才有足夠條件去尋找時機採取行動。

另外，無可否定的是，台灣的外交問題受制於中共，其中一個成因是台灣社會過度集中要跟中國拉關係、跑到中國投資賺錢。要是台灣有多方面的經濟財源，中共縱不會立馬停止張牙舞爪，但不設法降低中共對台灣的影響力，別說美國祭出的只會是「空包彈」，台灣的外交空間只會繼續萎縮。

（作者為香港時事評論員）