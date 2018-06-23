自由廣場》當年不能說 今天不能不說

◎ 施明雄

現代的年輕人，大多數無法瞭解，台灣在蔣家專制統治的戒嚴時代，有些軍公教人員在社會上所擔任的角色，當時軍公教職沒有加入國民黨的，都很難升官發財，蔣家為了安撫部下反攻大陸無望的牢騷，不時對軍公教人員加薪加福利，才導致今日的年金改革。

那時軍中由國民黨的指導員、政戰官、政戰士監視掌控著士官兵的言行與思想，公家機關和學校則有人二室、安全室監控每個人的安全資料，那資料隨時跟著工作所在走，而忠黨效忠的公教人員，選舉時必定是投票所的監票員，記得同案難友顏明聖，因為被判思想感化教育三年，沒有褫奪公權，所以出獄後可以參加選舉，他先助選高雄市名人楊金虎當選市長，在他當楊市長機要秘書時，國民黨知道他要參選市議員，就以詐欺罪將他關進牢房，但因他早就準備好報名表參選，他開庭時委託廖正雄、我和一位李兄勢必參選到底，我提供住處當競選總部，製造參選人被國民黨迫害的悲情，演出台灣首次候選人被關獄當選民代的實事，顏明聖當選後即被釋放，但不久因他號召二十八位議員想搶議長席，國民黨法院火速將他的詐欺罪判決碓定，再度逮進監獄。

顏明聖出獄後剛好碰到台灣立法院增補立委的選舉，他挾著高知名度和人氣報名參加高雄縣市、屏東縣市、澎湖縣的選舉，當時聲勢非常好，可是開票時，高雄市得票衝第一，但其他地區無法派出監票員，紛紛接到高、屏、澎的熱心人士電話說投票所停電了，好久電才來，唱票時，十有九票都是國民黨的，甚至有些票箱顏明聖連一票都沒有，落選後調查局再製造楊金海炸發電廠案，把顏押進警總看守所。

而選舉勝利的功勞皆是那群國民黨籍的公教人員，國民黨高層即開始提拔那些幫忙作票的黨籍人員，一大批的「吹台青」就這樣出現了。而國民黨也不管日後經濟財政的負擔，不斷地幫軍公教人員加薪增福利。馬英九擔任總統時就知道如不年金改革，有天一定拖垮國家財政，但又怕得罪眾多國民黨人，毫不改革。

幸好民進黨和時代力量代表大多數民意的立法院，終於三讀通過最困難的軍改，七月初軍公教年改同步上路。

上個禮拜看到李家同教授說退休金減少，晚景淒涼，不能到美國參加同學會，讓我說兩個淒涼的史事給他知道，他太幸福了。

一位陳三旺難友坐滿十二年徒刑出獄，夫婦做過包括養殖泰國蝦的艱難工作，最後到高雄三鳳宮廟埕賣萬巒豬腳，因他生性勤勞，常常負起清掃廟埕的工作，結果有天卻中風倒下，送醫不治，他是雄中高材生，不被「叛亂」的話，如有三萬多退休金可領時，絕不會死在廟埕上。

另位是我表弟，當過蛙人退休的士官，現領一萬多元，近古稀的夫婦，靠那微薄的退休金，還快活地上教會或到育幼院去當義工，他們夫婦常說吃好吃壞，能吃飽就心滿意足。

（作者為政治受難者）