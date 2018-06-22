自由廣場》貢寮海祭 給年輕人的舞台

◎ 廖志堅

一九九九年，時任台北縣長蘇貞昌非常大膽，任用不到卅二歲的我擔任縣府一級主管，也大膽同意我隔年的貢寮海洋音樂祭的提案。

研究所時，我常在師大路的「地下社會」鬼混，花兩百塊門票錢，換一支啤酒，聽著、看著獨立樂團演出，是窮學生最高級的享受。不過換到自己主辦，卻十分惶恐。首屆貢寮海洋音樂祭在二○○○年活動當天下午三點開演，我站在彩虹橋上，望著舞台邊寥寥的觀眾，內心想著「這種小眾音樂真的有人願意花一個多小時的車程來看嗎？」旁邊角頭音樂的張四十三看出我的不安，直說「免驚啦！」不安心情持續到下午一點，貢寮火車站一節節車廂滿滿人群下車，讓我振奮了起來。

當時，開場前，舞台前面已經有六、七千位年輕人等待，蘇縣長要上台致詞，即使事先有建議勸他不要，但他還是上了台，果然致詞後，台下冷場。我趕忙補上十餘件紀念Ｔ恤讓他丟送，觀眾才再度熱起來，有了氣氛開場。從此蘇縣長連續五年（2001-2005）未再上舞台致詞，他說「海洋祭的舞台是屬於音樂人的！」

第二屆海祭從一天變兩天，就是希望讓更多獨立樂團被看見。第三屆獲得交通部觀光局補助變成三天，引進國外樂團表演，吸引全國觀眾四十萬人以上，當地民宿供不應求，甚至遠到基隆市旅館也爆滿，至此打響海祭名號，成為當時台北縣的重要音樂節慶活動，同時也帶來了商機與贊助。第五、六屆，有企業冠名全額贊助，當時有人批評這樣過於商業化，但蘇縣長與我都認為，如果能讓民間企業參與，節省政府預算，但秉持海祭初衷，讓獨立音樂人站上舞台，本質不變，方案多贏，何樂不為。

二○○五年海祭歷經三個颱風仍然風光落幕，我也即將卸任。媒體當時訪問我對未來海祭的期許，我說，莫忘初衷就好。只是沒想到，不到幾年，海祭淪為花大錢請流行藝人的大拜拜活動，讓我傻眼、當年共同參與的音樂人也傻眼。海祭的變質，讓音樂人不再視其為音樂聖殿，這也是這幾年海洋熱消褪的根本原因。

最近，有人把蘇貞昌前縣長的發言掐頭去尾，然後大發謬論批評。在我看來，這類謬論，要嘛沒到過海祭，要嘛不知道海祭的精神—「給年輕人的舞台，鼓勵原創」。

（作者為前台北縣政府新聞室主任）