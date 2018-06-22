自由廣場》現行法制拿關說也沒辦法

◎ 吳景欽

因新北市長候選人侯友宜的文化大學學生宿舍案，所衍生的新北市府官員至北市府進行關說之爭議，政風機構雖正進行調查，但若從現行法制，就算查有關說之情事，恐也會是不了了之。

公務員想以自己的職位或身分去影響其他公務員，致使其為有利私人之行為，除查有公務員收受不法利益，致涉及受賄罪外，就僅能以貪污治罪條例第六條第一項第四、五款，即法定刑為五年以上有期徒刑的圖利罪論處。惟此罪於主觀上，須明知違背法令，客觀上，必須有直接會間接圖利他人，且有人因此獲利，才足以成立。而新北市府官員即便真到北市府關說，卻因北市府尚未做出任何決定，就不可能有人因此得利，在圖利罪早已刪除未遂犯下，單純的關說，就屬刑法不罰的行為，致成為貪瀆防制的漏洞。

或許，也因關說行為為圖利罪所不及，法務部於近來，就建議於刑法中，增訂第一三四條之一的影響力交易罪。根據目前草案，任何人只要意圖為自己或他人獲取不正利益，利用其影響力來促使公務員或公務機關為決定者，即可處六個月以上、五年以下有期徒刑。若具有公務員身分者，更可處七年以上有期徒刑。藉由如此的入罪與重刑化，似可有效阻絕走後門的文化。

惟此等罪名一旦立法，對於有無影響力及其程度，必得考量當事人間的關係、公務員層級、職務性質與種類、時間點、利益高低等等為綜合判斷。這就使影響力的認定趨於虛無飄渺，致難免因法官不同的差別對待，能否有效防止關說陋習，實也是個疑問。

就算關說無法為刑法效力所及，至少也得對公務員進行行政懲處，才多少能嚇阻此等歪風，而這又得依賴專司貪瀆不法防制的政風機構來實踐。惟以此次事件來說，即便北市府已送其政風處，但在涉嫌關說的公務員屬新北市政府，若所屬政風處不為所動，就難還原真實。雖然，全國的政風機構乃隸屬於法務部廉政署，但在其配置於各地方政府且資源與預算更受地方箝制下，新北市政府政風處是否敢於調查關說，也留下一個大問號。也因此，如何強化政風機構行使職權的獨立性，必是當務之急。

（作者為真理大學法律系所副教授）