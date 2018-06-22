自由廣場》我看川普的大智若狂

◎ 黃天麟

儘管「川金會」在美國的主流媒體被批廢核聲明空泛，不見川普事先所要求的「完全、可驗證、無可逆轉的非核化」，但筆者仍認為大方向已經確定，北韓的非核化方向不可能改變。川普之讓步，展示他乾綱果斷、劍及履及，不滯於繁瑣細節的一面，是「大智」的表現。金正恩會不會食言？川普以大將之風給予信任（Trust），反而比「白紙黑字」更具約束力。這也是他在推特一再表示「I trust him, he trust me」（我信任他，他信任我）的真諦，是一種智慧。

川金會的同一天，全球最昂貴的大使館「美國在台協會內湖新館」落成，由美國在台協會理事主席莫健、助理國務卿瑪麗、羅伊斯等共同揭幕。事先盛傳美國將派部長級高官或由航母巡台，但該天並未實現。傾中紅色媒體即紛紛以「美國賀禮縮水」來提醒國人美國挺台之不可靠性。其實散布美國高官訪台或航母過台海的，才是瘋子。川普是有智慧的總統，第一，他必須考慮到往後內湖新館營運及館員的安全，川普絕不會魯莽到把新館提升為中美爭執之焦點。第二，同天舉行的川金會為使不節外生枝，當不會為新館落成增添給中國麻煩，川普顯然在新館落成時展露出節制的智慧。

筆者驚訝地發現台灣媒體，不管藍綠，對川普之「行事風格」多所批評，認為詭譎難測。例如一面發動中美貿易戰，但又對盟友不手軟。是嗎？筆者不認為。所謂「萬變不離其宗」，其實川普一年多來所追求的始終如一，即「美國優先」、「處理中國」，條理分明，絲毫無詭譎難測之處。

以三月八日發動的對鋼鋁課稅為例，對象是全世界，但目標就是中國， 二十天後就簽署301調查備忘錄，對從中國進口約五百億美元商品加稅。同樣，在加拿大主辦的G7峰會，出其不意建議G7應邀請俄羅斯重新加入，還拒絕簽署聯合聲明，引發歐盟、加、墨揚言反擊。川普之行動，看似我行我素，其實其背後還是中國。與中國的經貿科技戰，川普高舉的是「公平貿易」，為求貿易戰之正當化、普世化，子彈亂飛射向各國，隱藏的是「美中經貿科技戰即將開打」的密碼。果不其然，第四天就宣布針對中國的301關稅制裁清單。

邀請俄國參與G8有其必要嗎？重要，因為即將開打的中、美經貿科技大戰，俄國的態度攸關勝負，川普先下手拉攏俄國，是為科技戰做準備，是智者之結晶也。

很不幸，川普的深思熟慮，似乎並未獲得普世認同，受到歐盟反對，美國主流媒體亦多撻伐。不過，智者被誤解是常事，大家也無須氣餒，川普還有四十四％的美國民眾之支持。

（作者曾任國家安全會議諮詢委員、第一銀行總經理、董事長，現任國策顧問）