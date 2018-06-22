自由廣場》「一中」不是永恆不變定理

◎ 林正二

美國眾議員羅拉巴克在眾院提案，呼籲美政府與台灣恢復外交關係，揚棄一中政策，並支持我加入聯合國等國際組織。

面對中國在國際社會上全面孤立我國，台灣要突破國際困境，比較務實、一勞永逸的做法，應是促請國際社會修改「一中政策」，從結構上衝破對我外交承認的牽制，台灣才能與各國恢復邦交，並加入國際組織。

台灣應先促請美國修改一中政策，其他國家才會跟著響應。鑒此，蔡政府首先應全力運用「台灣旅行法」，促請美政府落實該法，以營造美國修改一中政策的成熟環境。等時機成熟時，台灣要讓美國了解一中政策對其不利之處，俾能促使美修改政策：

一、美國冷戰後期「聯中制蘇」戰略下的一中政策，已不符合現今美中競逐、中蘇聯合對付美國的國際戰略結構，無法解決美中的衝突。美國必須修改政策，讓台灣脫離「一中架構」，明確納入「印太戰略」及「美日同盟」中，台灣才能發揮卓越的戰略地位，制衡中國的武力擴張。

二、美國「認知」中國一中立場的模糊政策，讓台灣的國家主權模糊化，中國可以得寸進尺，武力進逼台灣，美國卻受一中政策牽制、進退失據，不僅無法強力護衛盟友，中國也會隨時攻台，不利美國。

三、美「兩岸對話、和平解決歧見」的一中政策已失效，因台灣不為國際承認，且中國一心要統台，台灣無法以對等地位跟中國解決兩岸歧異。

四、美中貿易逆差龐大，中國有求於美國較多，但美國過時的一中政策，讓中國可運用台灣問題，逼迫美在經貿問題上讓步，嚴重傷害美國利益。

雖然美一中政策對其不利，但美政府考量戰爭危險，以及跟中國的經貿與戰略關係，目前不可能修改政策。但是美朝領導人會面後，朝鮮半島和平有望，美國在東北亞戰略上已不用仰靠中國；經貿上，中國所求於美國遠超過美國需要中國之處，綁住美國不能修改一中政策的環境已漸失。

此外，中國的窮兵黷武，以及走上獨裁集權之路，不斷以「銳實力」侵犯西方國家政府的自主權，已引發德國等國的反彈，欲採取反制措施對付中國。

值此國際環境對台灣有利之際，蔡政府在適當時間應結合美國會與新親台官員的力量，讓美方確知，唯有修改一中政策，確認「台灣不屬於中國」並復交派兵駐守，才能防止戰爭的爆發，遏阻中國侵略美盟邦。否則，中國最後仍將以「內政問題」為由攻打台灣，美國因受一中政策約制，屆時將進退兩難、措手不及，而導致台灣被中國併吞，日本海洋防線將失守，美國會被迫退出西太平洋，嚴重傷害其利益。

主張台美復交的國安顧問波頓非常了解美修改「一中政策」的重要性，他的任職就是美政府可能改變政策的跡象。台灣應善用此良機，善用台旅法，適時突破一中政策對我外交的牽制。

（作者為退休駐美外交人員）