自由廣場》小英做到了甚麼？

◎ 王伯仁

軍人年改於六月二十日晚間在立法院三讀通過，蔡英文總統雀躍地說：「我們一起做到了！」此話不錯，但到底做到了什麼了？坦白而言，公教年改是有明顯合理改革績效，至於軍改是在拳頭威脅下「謙卑再謙卑」被軟土深掘的四不像軍改，也確立了蔡英文政權是吃硬不吃軟的導向，這對她所領軍的執政團隊，蒙上一層難以信任的陰影。

光就軍改而言，軍公教年金樓地板早就達成齊一為三二一六○的基準，但公教年改後，軍改就毫無理由地突然提高為三八九九○，失信於全體公教人員。退休所得替代率，原規劃服役滿二十年四十％起跳，每增一年加計二．五％，但經所謂八百壯士為表、??有退輔會及國防部官員配合，加上國民黨、親民黨為選票而杯葛，所以協調成二十年五十五％起跳，上限變成軍官九十％、士官九十五％，薪資採計原是十五年，改為最後五年平均計。

光是所得替代率，並沒有達成軍人「長留久用」的目標，而是大打折扣，而公教人員年資採用十五年平均，年改後所得替代率從七十五％降到六十％，軍人卻可一路升到九十％和九十五％。另十八％優惠存款，公教分兩年歸零，軍人則分十年⋯⋯。政府另分十年編一千億挹注軍退基金。

吾人並非說，軍公教一定要一體齊頭式平等，但所謂軍人「職業特殊」，但理論上是其在職中，有特殊加級待遇，退休後人人平等，哪有什麼軍人比較「偉大」，又說萬一有戰事，要靠三百萬後備軍人動員，沒錯，但可知三百萬後備軍人，是以退伍後一毛錢未領的義務役官兵為主幹，不是由「八百壯士」們用嘴砲捍衛他們所創立的「中華民國」的。

老實講，這次軍改是失敗的軍改，八百壯士召集人吳其樑還說：我們沒槍，有槍早就革命了！謀叛之心昭然若揭，蔡政權在養虎貽患，分裂族群，尚不自知，還自雀躍，殆矣！

（作者為資深新聞工作者）