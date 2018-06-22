自由廣場》美國太空軍打甚麼算盤？

◎ 吳人中

川普下令著手建立全新的第六軍種「太空軍」（Space Force），好讓美國在太空中掌握優勢。這將是美國自一九四七年成立空軍與陸戰隊後，首度成立新軍種。

這會是雷根時期的「星戰計畫」複製貼上嗎？還是準備打造「死星」呢？川普此舉，其實是彰顯美軍決心朝「多領域作戰」（Multi-Domain Battle）的聯合作戰目標前進—該作戰概念係美國陸軍於前年提出，去年公布準則—旨在整合地面部隊、水上水下、中低空域、高空太空、網路電磁等各領域戰場之優勢，以「統一指揮管制、運用通資網路、融合軍民領域」，因應美軍由反恐目標轉為應付中國、北韓、俄羅斯等區域核武強權之轉變。

依據上述概念所界定之戰力發展執行要項，太空被納入「任務指揮」、「情報」與「裝備、人員機動」分類中，主要目標為維持美國進入太空與提供偵蒐情報、通訊、定位服務等之能力；同時兼具阻止、限制、破壞敵方進入太空或於太空中提供之相對能力—太空衝突的參考時序為「數天準備以將任務裝備送上軌道；執行僅需數秒，至多持續數分鐘」，但影響甚劇！試想，若中共有任何圖謀不軌之舉動，而北斗系統或通訊衛星在初期即被破壞或遮蔽，無法提供定位、導引資訊及通訊功能，試問該如何火力協調、指揮調度？況世界上幾個有能力進入太空的國家，如：俄國、法國、中國皆已先後成立相關太空軍事單位，美國又豈有落人後之理？以上種種，是川普成立「太空軍」的主要目的。

而我方該如何因應面對？試想若戰時ＧＰＳ、衛星通訊訊號遭干擾或遮蔽，我方兵力又該如何指揮通訊、火力協調？後續觀察美「太空軍」的發展與新作戰概念的運行，建立聯繫管道協定與更進一步的共同演習，以確保訊號通聯、協調無誤，將會是接下來台美之間軍事合作陸續的執行重點。

（作者為陸軍少校）