自由廣場》新北官員關說 政風、監院要查

◎ 黃帝穎

中國國民黨新北市長參選人侯友宜身陷文化大學宿舍爭議。但荒謬的是，新北市副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國遭台北市議員爆料，直指新北市府官員到北市府「關說」此案，台北市都發局長林洲民則證實，新北官員確實為了文大宿舍案，兩度進到台北市政府「討論」案情，此案已送交北市政風處進行調查。

依據公務員服務法第十五條規定「公務員對於屬官不得推薦人員，並不得就其主管事件有所關說或請託」，也就是「公務員關說之禁止」的明文規定，但究竟新北市府官員為何跨轄區跑到北市府？有無關說或刺探北市正在調查的侯友宜文化大學宿舍案？從新北市政府官員的說詞反覆，足認其心虛而有調查必要。

台北市政府官員坦承，對方（新北市府）是講明為了談文大宿舍而來，台北市都發局長林洲民甚至將此事件，移交政風處調查，但新北市政府官員則是一開始辯稱去串門子、喝咖啡聊天。至於聊什麼？先辯稱是慶生，後又辯稱是慶祝升遷，遭質疑為侯友宜關說後，才被迫坦承有聊到時事。很明顯的，新北市官員對於為何到台北市政府及是否關說侯友宜的文大宿舍案，說詞前後不一、欲蓋彌彰。

新北官員涉嫌為侯友宜關說事件，嚴重影響公務員形象，台北市政府政風處已啟動調查，但卻遲遲未見涉嫌關說的主角（新北市政府）的政風處有任何動作。依據廉政署組織法第二條第六款「本署掌理下列事項：政風機構組織、人員管理之擬議及執行」，廉政署應督促新北市政府政風處，應查明官員為侯友宜關說事件；監察院依法有權針對新北市政府官員為侯關說案，進行調查及彈劾。

（作者為律師，永社副理事長）