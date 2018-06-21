自由廣場》香蕉學毛豆

◎ 周瑞勇

從供需來看，台灣香蕉一年內需約廿八萬噸，今年預計輸日約一六五○公噸，但目前產量約是卅五萬噸，因此，一年還有近七萬噸的剩餘產量。在內需增加有限下，不是轉作減少種植，就是提升外銷量，否則日後還會出現供需失衡的問題。

轉作說來簡單，但對蕉農而言並不容易，所謂適地適種，田地不是甚麼都能種，其中牽涉到土質、氣候、水源及種植管理等多項因素，因此，轉作農民必須重新學習，所以如何輔導蕉農降低轉作的風險和計畫種植就是首要之課題。

至於外銷市場如何挽回？筆者建議可以向台灣毛豆學習，台灣毛豆銷日已四十年，也曾經一度不敵成本和關稅的衝擊前景慘澹，但近十年大改情勢，在售價比中國、泰國高約卅％的情況下，還能在日本創下連續十年銷售冠軍，市占率高達四十四．八％。

為何毛豆能有這樣的好成績？主要有下列幾項因素：

1.產品品質佳、安全美味：品種、栽培技術好，不論品質、外觀或甜味都比其他國家來得好。除此，還在產官學研協力輔導下，建立優質安全毛豆外銷產業體系，從田間採收到工廠加工，在四小時內便可完成產品。

2.不斷品種育成改良：不斷改良優質品種，並依據日本客戶有不同需求開發新品種，例如芋香毛豆。

3.供應穩定、產業鏈完整，團結不會削價競爭：外銷最重要的就是全年供應穩定，毛豆整個供應、產業鏈完整、團結，搭配台灣先進冷凍技術，可整年穩定供貨。

4.客製化、因應市場變化調整策略：例如依照日本客戶需求，原味毛豆增加不同鹽巴量；包裝上也依照不同需求作分裝，有一百公克、三百公克，還有業務用包裝。

5.科學化管理及企業化經營：高雄農改場推動「毛豆大農場機械化生產技術」(https://www.kdais.gov.tw/view.php?catid=372&print=1)，輔導專業豆農擴大農場規模，邁向科學化管理及企業化經營，有效降低成本。

這些毛豆成功關鍵因素，正是台灣外銷香蕉欠缺的，也是未來必須努力的課題。因此，當台灣毛豆證明成本與關稅不是外銷的阻礙時，同樣的台灣香蕉也要為成功找方法，努力重返金蕉王國。

（作者為蕉農子弟、中正大學企業管理系博士生）