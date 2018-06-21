自由廣場》兩部日劇 談農業人創新與勇氣

◎ 林詠凱

今年天候穩定，農產品豐收，卻因為產銷失衡造成農產品賤價出售，無數的稻米、香蕉、鳳梨甚至被丟棄，讓人覺得痛心不已。從國中畢業以後就讀農業學校，師長都會告誡我們農業是非常重要的產業，甚至是國力的象徵，但幾十年過去，果賤傷農的事件卻不斷上演。

每位關心農業的朋友，看兩部日劇也許可以補充一下您的正能量，第一部是《陸王》，描述日本一家一百多年來都做傳統分趾襪的公司面臨需求量減少，營收大量減少的狀況下，毅然轉型做分趾的馬拉松跑鞋。有趣的是，設計出的跑鞋兼具姿勢矯正與避免運動傷害的機能。這個故事給農業的啟示是「創新」，農業是傳統的產業，在既有的核心能力下，如何走出新路，是每位農業工作人員都要思考的課題。

第二部推薦的是根據真人實事改編的《拿破崙之村》，劇中描述日本一個高齡化的限界村落，在一個公務員的努力下，逐步煥然一新的故事。公務員為了行銷村中生產過剩的稻米，居然分別想到寫信給日本天皇、美國總統與梵蒂岡教宗，希望與他們分享村落中好吃的稻米。沒想到教宗居然答應，他扛著四十五公斤的米送到東京的教廷駐日大使館，大使還很大方說，貴村有五百人，而梵蒂岡是個只有八百人的小國，「就讓我來當彼此的橋梁吧」，該稻米「神子原米」也因為教宗的青睞而聲名大噪。這部日劇給農業的啟示是「勇氣」，成功不是結局，失敗不是末日，重要的是持續向前的勇氣。

稻米基因全面解碼的今日，地球一端為了糧食短缺所苦，台灣卻因為豐收而不知如何是好，產銷失衡不是科學問題，某個程度是社會問題，甚至是哲學問題。鼓勵每位農業工作人員都能夠看看這兩部日劇，應用「創新」與「勇氣」，積極的改變現況。

（作者為國立中興大學國際產學聯盟中心營運長）