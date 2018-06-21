自由廣場》（金恒煒專欄）馬派監委群毆陳師孟！

監委陳師孟是「黨國司法」的眼中釘、肉中刺，牙癢癢的恨不得寢其皮食其肉卻拔除無門。現在好啦，監院終於使出終極手段，馬派監委組成的所謂「紀律委員會」祭出重典，阻卻陳委員調查慶啟人等的諷扁鬧劇。理由是，陳監委在一九九四年任扁的副市長、二○○二年任扁的總統府秘書長，兩人在職務上曾有密切關係，故理應迴避云云。

陳監委怒轟是「架空」其職權。豈止架空？而是完全「解除武裝」！因為陳師孟願意折節出任監委，目標就是透過一個個黨國司法人員下流的司法誅殺，尤其扁案，從而清除「辦綠不辦藍」的司法敗類。如果「手銬醜劇」都不讓碰，何況「扁案」了。表面看來，紀委們不過斬斷監院「一人」的手腳，其實是監院的自我宮刑，一旦紀委得手，以後所有調查案子都可援例；取代陳師孟的江綺雯，她是馬記，為何沒有迴避問題？

監院紀委怒鍘陳監委，全不在意視聽，這是膽大妄為。不過問題還要回到本質討論。先下結論，再加分析。結論是，監院違憲、違法。

為何違憲？九七年修憲特別在增修條文中增立第七條第五項，明文規定：監委須超出黨派以外，「依據法律獨立行使職權」。何謂「獨立行使職權」？大法官釋字第五三○號特別闡明；「獨立」的意思在「不受任何干涉」，「僅受法律之拘束，不受其他任何形式之干涉」，且強調此係「自由民主憲政秩序、權力分立與制衡之重要原則」。所以監院「紀律委員會」自訂的內規已牴觸憲法，當然無效。陳監委可依〈監察院會議規則〉第六條召集臨時會議，來推翻違憲的陳師孟條款。

為何稱之為陳師孟條款？監院的〈自律規範〉對「應迴避事項」已一一「明文列出」，而所謂扁、陳的職務關係，並不在迴避規定之列。更何況陳監委的調查對象是慶啟人而非陳水扁；當然與其自身利害無關，自也不能援引王建煊之前例為合理化理由。

監院紀委真要祭出「迴避原則」，則這七位馬派監委完全沒有評斷陳監委調查案應否迴避的資格，因為他／她全是馬英九的人馬，與馬有千絲萬縷的關係；比如紀委召集人包宗和是馬的重要幕僚，「一中共表」即出於他的主張，而且還幫國民黨在年改案上提釋憲；其他六位紀委與馬的關係亦不遑多讓。重點是，陳監委的調查既鎖定黨國司法，那麼黨國人馬的七位監委有不迴避的理由嗎？這是其一。第二點是，此一紀委全是馬提名的「老」監委，現在新監委進駐了，這個紀律委員會成員沒有包含新民意、新監委，當然違反民主原則；非打掉重組不可。第三，陳師孟與陳水扁之間的職務關係遠過一、二十年，相反的，這七位紀委與馬的關係近到四年；四年的不避反要二十年的避？天下寧有是理。

這批馬派監委正是縱放張通榮、黃世銘的幫凶，有何立場談迴避？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）