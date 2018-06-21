自由廣場》侯家2969萬元的眉角

◎ 黃麒儒

侯友宜先生所涉及的文化大學宿舍案，除了土地的使用區分問題外，還涉及至少三項逃漏稅的疑慮。

第一，若證實侯家開的公司，開設目的只經營該棟宿舍為主，而沒有其他經營項目，依照大法官釋字第四二○號，即所謂的實質課稅原則：「涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神：依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。」那麼，侯家就涉嫌以紙上公司的方式繳納十七％營利事業所得稅，以規避最高稅率至四十％的個人綜合所得稅。

第二，為什麼二○一一年租給文大，每年一千五百萬元租金，並加每年五％漲幅，租約到二○二六年到期，筆者計算，「剛好」漲到二九六九萬？

因為，三千萬是公司繳稅用「擴大書面審查」的最低界線。當一家公司的營業收入淨額（營收扣除銷貨折讓及退回）加上非營業收入，在三千萬這條線以下，公司可以用「擴大書面審查」的方式，直接用法定「純益率」來計算「應稅金額」，以降低繳稅金額。

以「純益率」計算，租屋不會有銷貨折讓及退回等項目，所以，繳交的營所稅，一般以為是一千五百萬乘上十七％稅率，繳二五五萬元。其實，正確算法是一千五百萬要先乘上「純益率」，如果公司申請的項目是「不動產開發、興建及租售（稅務行業標準編號L6700-12）」，則這個項目純益率是六％，計算下來，繳稅金額是十五．三萬；如果公司申請項目是「未分類其他住宿服務（標準編號I5590-99）」，則純益率是七％，那麼繳稅金額是十七．八五萬元。

無論是十五萬或十七萬餘元，都遠比二五五萬元低，而且採用擴大書審的查稅機率較低，這就是三千萬元以下的眉角。

第三，用子女的名義開公司，如果真的是給子女創業，那當初開公司拿出來的錢，依侯所言是三千萬元，以二○○六年的贈與稅舊制，稅率採累進制從四到五十％共分十級，應依法繳納。舉例來說一五五八萬以上到三二二八萬的金額部分，屬於第八級，要課卅四％的稅率。這部分如果是合法給子女錢來開公司，那就會有繳交贈與稅的證明，若無，則涉及逃漏贈與稅。

另外，如果侯家涉嫌用子女的名義開公司，但子女非實際經營的人，那就回到前面說的第一種可能，涉及開設紙上公司逃漏個人綜合所得稅，以現制計算約五二六萬元。

（作者為大學兼任助理教授，台中市民）