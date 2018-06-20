自由廣場》換侯？ 不可能啦！

◎ 易政王

文化大學宿舍風波，尚未落幕，而最新被爆出的「又昱公司」案，恐讓侯友宜再陷入「女兒風暴」。

文化大學宿舍爭議案，並非是「新的新聞」，早在二○一二年侯友宜就遭週刊爆料，迄今都無法「說清楚，講明白」，只會一味地推給老婆，或者只會以一句「選舉到了」，做為避重就輕的回應。現在，遭到揭露的「又昱公司」案，就看侯友宜如何對外「自圓其說」了？

有媒體人說，藍營新北市長恐要換人，而周錫瑋也在政論節目公開表示，對於文化大學宿舍危機處理，侯處理得「非常不ＯＫ」。倘若，「一日一爆」的局面如此發展下去，是否繼二○一六年總統大選的「換柱風波」後，國民黨又將上演「換侯事件」，也引起外界臆測。

其實，「柱姐遊大選」的戲碼，是國民黨陰錯陽差的「內部反應」，為了不讓當時的總統選戰，淪為「二軍表演舞台」，才有「偷樑換柱」的歹戲。但是，侯友宜則早在正式參選前，就已被國民黨塑造為「形象候選人」，並且希望他能像二○一四年的柯文哲一樣，製造全台的「外溢效應」。

以目前各界的民調數據及有利在野黨的社會氛圍，除非侯友宜沒有任何「止血方案」，或者是後續「爭議連發」。否則，頂多是長期以來，侯友宜用心打造的「形象候選人」破滅，但仍然會以「半素人候選人」的身分，繼續苟延參戰的。

（作者任職公務機構，台北市民）