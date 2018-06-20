自由廣場》一個經濟邏輯不通的觀點

◎ 林修正

鳳梨、香蕉盛產、滯銷是目前熱門新聞議題。照往例，藍營政治人物會說要外銷往中國、要承認九二共識等等。這是很荒謬的論點。

在互無敵意的兩國貿易，資本相對豐富的國家生產多使用資本的產品並輸出，而輸入多使用勞動的產品。資本相對較欠缺的國家則相反，輸出多使用勞動的產品如農產品，輸入多使用資本的工業產品，這是國際貿易的基本原理。兩岸的產業分工是這樣，台灣很多農漁業產品是中國走私輸入，而政府禁不勝禁。因為有利可圖，符合經濟原則。

更進一步說，台灣的鳳梨、香蕉會盛產，中國一些自然條件與台灣相仿的地方也盛產，為何他們要買台灣高單價、又需要運輸費用的農產品，不買自己國內的便宜貨呢？平常我們農產品價格都打不贏中國了，現在兩邊都相同盛產，我們產品的價格竟然會打贏中國？

因此中國採購或輸往中國相當程度是政治因素，和中國觀光客來台一樣。用整體社會的政治利益，去交換個別產業的經濟利益，最後會使整個社會受害。過去幾十年的兩岸互動，不都是這樣？

過去數十年，台灣農產品只要符合日本衛生條件而賣到日本，哪一個不是賺大錢！這樣做既符合台日農業互補條件，也符合貿易之道。

今天台灣農產品盛產、滯銷，應該著手向日本拓銷，而非用自己的主權去求取中國在經濟的施捨。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系副教授）