自由廣場》中帝vs.美帝

◎ 呂錫民

上週美國宣布對中輸美五百億美元商品課徵二十五％關稅之後，本週又宣布考慮額外對二千億美元中國商品，追加十％的關稅。美國總統川普說，「如果中國拒絕改變其做法，而且像最近宣佈的那樣堅持徵收新加關稅」，美國的新關稅措施將會生效。

對此，中國官方大肆抨擊，認為美國缺乏誠信原則，推翻原先共識，刻意引發美中之間的貿易大戰，更是一種以大欺小的作為。尤有甚者，中國更是認定美國的此一系列動作，不啻是一種帝國主義的復辟，逕稱美國為「美帝」。

然而，大家回想中國對台灣所表現出來的各種作為，特別是蔡英文執政後，中國又何嘗不是一個霸權帝國主義者！首先，在外交上，利用金錢利誘，使許多國家紛紛與台灣斷交，不讓台灣加入任何國際組織。在軍事上，中共軍機更是三不五時繞台巡航，宛如台灣近海是其後院，極盡挑釁與欺人之侮。最近，中國政府更要求全球航空公司，將台灣改名為中國台灣。如此種種蠻橫作為，不是一種帝國霸權，那甚麼是帝國霸權？

所謂：德不孤，必有鄰。中國今日施加在台灣上的種種蠻橫舉動，勢必引發其他不只民主國家的覺醒。到底一個凡事倚賴霸權的國家，必定讓其他國家以霸權對待之。所謂惡人必須要有惡人對付之，今天美國對中國商品的課徵關稅，可說是壞事做絕的一種回報，也算是為長期受盡欺侮的台灣出了一口怨氣。

（作者為工研院退休研究員）