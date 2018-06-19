自由廣場》關於實習 老師有話要說

◎ 張月環

大專院校學費漲不漲，身為教師我們很難置喙；但是關於實習課，說大三一整年都在實習打工，導師來看望學生，只有一兩次，但是學費照繳，一分錢都不少，有家長認為似乎不合理。

目前技職體系的學校都規定學生要實習，且列入評鑑考量之一。單就為了實習，與廠商業界的聯絡與企畫書的撰寫，老師背後付出的心血，實在比講堂授課還要勞心勞力。

單就我個人來說，為了今年的暑假學生半年的實習，從去年十一月初就開始與業界聯絡，決定人數，進行面試；單是進行這兩項，看似簡單，卻因業界忙碌，一直無法得到肯定的回覆，只能不斷地用LINE及MAIL詢問，等到知道確切的人數，進行面試時已進入隔年的一月了。接下來契約、協議書的協調，老師當然是為學生爭取最大的福利，這期間與業界的協商、又要符合教育部的規定、與學校事務的溝通，三方都要處理，脾氣變得暴躁，有時因而起爭執；另一方面，因時間的緊湊，忙得中午幾乎無法吃飯，甚至連晚餐也省了。像這樣的辛酸只有協助老師的學生最清楚，如果可以，相信很多老師寧願好好教書就好，何必弄甚麼實習？還不是為了學生、系上的發展。

讓學生去實習，其實老師擔心的事並不亞於家長。學生對工作適應不適應、健康狀態、職場的安全、糾紛及應變等等，在在考驗著老師的能耐，老師實際去看說是一兩次，但這期間的聯絡，相信不只是一兩次而已。

實習對學生幫助大不大？見仁見智。但是據我所知，絕大部分的學生很肯定實習。實習回來的學生，待人處事變得較有自信，對自己將來的目標也更明確，這些都不是金錢所能衡量的。趁學生時期，早點進入職場適應，是這時代教育的方針，這期間老師背後的努力與辛勞，不應被忽視。

（作者為國立屏東大學副教授）