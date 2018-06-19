自由廣場》回應「台南200年防洪頻率？」

◎ 張炎銘

拜讀自由廣場「台南200年防洪頻率？」，我這個在水利機關工作三十多年的退休人員，話鯁於喉、不吐不快。

利用過去的水文資料，來推斷未來可能降雨情形，這在水文學上稱為「頻率分析」（Frequency Analysis），而依據不同的機率分布，可得到的一連串的降雨機率值。有些人，甚至是專家學者，稱為多少年「頻率」，並不正確。頻率，是一段時間內發生次數，應該使用「重現期」較妥。但重現期會讓人誤以為那是「定量」的結果，非專業人員甚至以為，防洪重現期100年就是工程完工後，100年內都不會淹水，其實是每年會淹水的機率約是百分之一。此觀念應先釐清。

人們為何要防洪？當然是保護生命財產安全。人口越稠密、經濟越發達的地區，保護強度因此要越高，而投資金額也將越大。台北地區防洪計畫，包括後續的基隆河治理，耗資約1500億，台南有需要比照嗎？很值得懷疑。

豪大雨導致市區排水不及，只要不是灌進地下室、地下道，通常只造成交通不便，不會損及人命；又因都市寸土寸金，因此都市排水通常只有五到十年的重現期設計，要把這些排水提高到200年，現況是不可能、也不必要。要知道，台北防洪重現期設計為200年，也只是在「淡水河」水系。

檢視流經台南市的主要河川，有50年重現期的八掌溪、急水溪，及100年重現期的曾文溪、鹽水溪、二仁溪，其中鹽水溪是台南「專屬」，依照法規，台南縣市既已整合成為院轄市，應可改列為台南市管河川，由市府自行治理。其他河川是否需要提高保護標準，則需要通過工程、社會、環保等面向的可行性分析，尤其是益本比的檢定。

只是，即使提高河川保護標準，對市區淹水改善並無太大幫助。倒是建立「海綿城市」的理念若能落實在建物、透水地面、排水溝渠等對降雨、逕流的攔截，以增加滲透、減少逕流，或許是更務實的方法。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）