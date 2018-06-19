自由廣場》北農績效愈好 我愈不爽

◎ 陳止戈

吳音寧事件延燒了三、四個月，由於政治力介入，張飛打岳飛，不但模糊掉真相，也顛倒了是非黑白。

「台北農產運輸公司」屬性特殊，不能以營利為目的的一般公司看待，董事長與總經理向來都是政治任命，就是賦予他們平衡產銷、平準蔬果價格，抑制菜蟲剝削炒作的任務。柯文哲藉白色力量入主台北市府後，打破了「北農」長期被盤踞壟斷的利益結構，「北農」於是陷入多事之秋。

近十天來，沉默的吳音寧開始反擊，民進黨也動起來即刻救援，拚命在吳音寧和她的前任韓國瑜的經營績效上做文章，我認為完全劃錯了重點。

「北農」有600多名員工，營收主要來源是收取拍賣交易雙方合計3%的手續費（另有停車場收費是固定收入），因此決定其績效的因素很單純，一是交易量，二是交易價格，再來就是人事和管理成本，沒什麼大學問。

「北農」近年交易量約220億，手續費收入是6.6億，純利介於3000到5000萬元之間，純益率約5%，其他95%都被營業成本（人事和管理費）吃掉了，純就「績效」而言並不出色。韓國瑜得意洋洋有一年大賺一億多，那是拜一年三個颱風，把菜價抬到半天高所賜，消費者叫苦，農民也沒多賺一分，唯一得到好處的，是韓國瑜大灑8000萬獎金，有分到甜頭的心腹幹部，基層員工和市民一樣，都是冤大頭，「北農」業績好，值得誇耀嗎？

「北農」公股只占四成多，一年賺幾千萬根本不是重點，重點是維持產銷秩序，平衡生產者與消費者的合理分配。從廣大消費者的觀點，我日常消費量不會大起大落，「北農」賺愈多，表示價格變貴了，我就愈不開心，吳音寧要證明適任與否，不在財報好不好看，而是杜絕菜蟲剝削和特權自肥。

（作者為新北市業餘投資人）