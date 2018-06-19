自由廣場》新竹縣問題不在藍綠

◎ 陳文卿

過去很多人常說新竹縣是藍營的鐵票區，但從現在國民黨新竹縣長提名的紛紛擾擾過程看來，新竹縣可能是全國最不分藍綠的地方。

先從國民黨硬是壓下呼聲甚高的立委林為洲，而提名副縣長楊文科說起。國民黨主席吳敦義曾撂下一句話說，「去看看這個人過去的紀錄如何」，意思是說林為洲曾為民進黨籍立委，且還當過民進黨新竹縣黨部主委。可是儘管林為洲已改投藍營並擔任國民黨立法院黨團書記長，為國民黨在立法院折衝立下不少汗馬功勞，可是這些在吳敦義眼中可能都比不上血統是否純正來得重要。但矛盾的是，據傳楊文科將找曾為民進黨籍的前縣長范振宗來擔任競選總幹事負責操盤。范振宗這幾年與民進黨雖已越走越遠，可是民進黨色彩仍在。國民黨不能接受林為洲，卻又禮迎范振宗，邏輯不通。

最好笑的是，某位國民黨中常委被問道為何楊文科是最強人選時，竟然說「年輕，學歷不錯」。事實上楊明明已經六十七歲，學歷僅只私立大學碩士。因此，國民黨之所以提名楊文科，內中必有極深奧、不堪為外人道之處，絕非單純的藍綠政黨攻防考量。

反觀民進黨的提名思考則是大反差。民進黨提名現擔任民進黨客家事務部主任的鄭朝方，雖為新生代，可是他卻是曾為國民黨籍且擔任過兩屆縣長的鄭永金之子，其家族擔任民代者頗眾，是不折不扣的政二代。因此如何擺脫鄭家班的藍營色彩，讓民進黨的支持者願意將票投下去，是鄭朝方的考驗。

更有趣的是，未來當楊文科對上鄭朝方，一位是現任縣長的副手，一位是前任縣長之子。這根本不是所謂藍綠之爭，或許更是兩位前後任縣長之間，纏鬥二十年的延長賽吧！

（作者任職環保技術服務業，新竹市民）