鏗鏘集》不是別人的一部分

中國霸道地主張台灣是「中國的一部分」，利誘「中華民國」的邦交國，要求國際社會把台灣改名「中國台灣」，台灣必須針鋒相對地回應：「台灣不是中國的一部分。」

但到目前為止，台灣最直接的反應，只有駐紐約辦事處官員投書華爾街日報，強調「台灣現在不是、從來也不是中華人民共和國的一部分。」這句話是事實，但層級太低，且留給中國玩弄的餘地。

台灣不是別人的一部分，不論別人叫「中華人民共和國」，或「中國」，這個立場絕不能模糊。「中華人民共和國」是「中國」的正式國號、也是被承認代表「中國」的「唯一合法政府」，對台灣而言都是「別人」。

「台灣不是中國的一部分」，那是「天然獨」最基本的認知與共識，只有中國黨被統派瞎扯「一中各表」、兩岸「一家人」、呼應習近平「兩岸一家親」。

馬英九沒事對大學生碎碎唸「開羅宣言」、「九二共識」，謊言一再重複，日前與統媒談到美、中建交，宣稱美國「認知台灣是中國的一部分」，意即美國「不承認中華人民共和國對台灣的主權，但也不否認中華民國對台灣的治權」。

短短幾句話，有錯誤、有扭曲，只凸顯自己立場荒謬。美國並沒有「認知台灣是中國的一部分」，而是「認知中國的立場…」；美國既未承認「中華人民共和國對台灣的主權」，但同樣也沒有承認「中華民國對台灣的主權」。

馬英九移花接木，宣稱美國「不否認中華民國對台灣的治權」，其實美國是以法律「承認台灣當局對台灣的治權。」

中國想混水摸魚，台灣要釐清國家定位，第一步就要宣示「台灣不是中國的一部分」。

（作者王景弘，資深新聞工作者）