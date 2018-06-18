社論》拔了北韓的核子牙之後

川金會達成朝鮮半島非核化的共識，成就非凡，值得肯定；但同時川普卻拋出停止美韓聯合軍演、美國可能撤軍的震撼彈，一時之間，才剛充滿和平喜悅的東北亞，竟然又籠罩在危疑不安的氛圍之中。如此詭異的形勢演變，固然令人難以捉摸，但是，美國軍力若真正撤出朝鮮半島，則刻正積極擴展軍備，企圖衝出亞太第一島鏈，建立霸權地位的中國，將意外成為川金會的大贏家。

韓戰是七十年前的歷史殘餘問題，至今未簽署和平協定，以及北韓金氏政權「寧要核子、不要褲子」，以軍事為主，置民生經濟於不顧的發展路線，一直為朝鮮半島的和平與穩定平添最大變數。北韓雖然貧窮落後，但背後有中國、俄羅斯（前蘇聯）等社會主義老大哥撐腰，尤其中國將之納為勢力範圍，全力相挺，使其雖然受到國際的嚴厲制裁，且經濟發展在全球新興市場中脫隊，仍可堅韌地生存下來，強硬發展核武，成為惡名昭彰的流氓國家。目前北韓成功建立初級的核武嚇阻能力，國家安全得以確保，乃以此為籌碼與美國折衝談判，希冀能夠解除國際制裁，引進外資與技術發展經濟。

北韓的非核化，若是以美國軍事力量退出朝鮮半島為條件，則朝鮮半島的戰爭危機看似消弭，實際上卻是危機四伏，因為其支持者，特別是中國，正好可以填補此一地緣政治的空隙，將影響力有效投射於東北亞的龐大範疇之內；相較之下，南韓軍力不足，且因統一意識瀰漫，未必有對戰北韓侵略的決心， 一旦面對中國的強勢東進，南韓更是無力抗拒。至於另一地緣政治要角的日本，則受限於非戰憲法與二戰的原罪情結，只能以自衛之名建立國防武力，論其規模、武器、兵力顯然不足以擔負維持區域安全的任務。過去，朝鮮半島的穩定與韓日的安全，繫於美國的軍力部署與協防承諾， 若是此一區域出現權力真空，中國必然趁機而入，衝擊整個地緣政治的板塊。而美國若不再扮演日韓對抗外在威脅的屏障，則川普政府將無法遏阻中國在東海、台海、南海的軍事蠢動，以印太取代亞太的抗中策略必然成為空談，導致整個區域淪為紅色中國的禁臠。

平心而論，北韓固然像個愛搗蛋的壞小孩，但是對國際社會的威脅有限，而中國以經濟軍事霸權姿態快速崛起，形同一頭巨大的怪獸，可能吞噬鄰邦，顛覆既有的國際秩序，其破壞力之巨大絕非北韓所可比擬。因此，若是為了除去北韓這個心腹大患，卻招來中國惡龍的肆虐，將不利東北亞的穩定，顯然不是理性的策略，對美國及盟邦而言，更如引狼入室，因小失大。值得警惕的是，中國威脅論並非反中意識形態作祟的空想，烏雲實已密佈國際政治的上空。中國拚經濟四十年，國力大幅增長，擺脫百年貧困的悲情，成為強國的企圖心非常強烈，因此新一代領導人尤其習近平，徹底掌控權力後，便拋棄鄧小平時代韜光養晦路線，整軍經武，由和平成長走向霸權崛起，展現對外擴張的野心。

冷戰結束後，全球形成以美國獨強的單極多元體系，作為解決國際紛爭與對抗恐怖主義的基本架構，其對西方民主制度與價值之維繫至為重要；然而，此一國際體系近年不斷遭到強力挑戰，逐漸失去穩定性，不時出現失控現象，其中最大的威脅來自中國。美國領導全球的角色並非命定的，係由長期考驗及抱持的使命感而產生；中國當然可以挑戰美國的地位，但是，能否取得多數國際社會成員的信服，關鍵在於必須讓世人清楚了解其崛起的意圖，中國力量、理念與制度的投射，究竟是為了促進人類的福祉、捍衛自由人權，抑或成為摧毀、奴役世人的邪惡強權？答案顯然是後者。

川普在國際舞台上衝撞，目標在於美國優先與經濟復興，因此必須具有觀照全局的戰略與戰術部署，無論是對抗中國卻以盟邦的利益作為陪葬，或是意圖拔除北韓的核子牙卻讓中國坐大，皆非明智之舉，不可莽撞為之。當前美國最大的戰略競爭對手是中國，也唯有中國的崛起，足以威脅世局的安定，民主制度與市場經濟。故而，只有在兼顧盟友與區域安全之下，川普政府發動的貿易戰才能帶來真正的公平貿易與世界和平。