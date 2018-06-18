自由廣場》別輕忽台生赴中實習問題

◎ 陳祖輝

台灣大專院校不久即將放暑假，中共國台辦例行新聞記者會宣稱：「截至二○一七年底，台灣青年赴陸實習就業創業近九千人（次），累計五萬餘人（次）參與海峽兩岸青年創業基地和示範點開展的交流活動。」的確，近三年中共積極透過暑期台青實習渠道，拉攏我青年赴陸實習，儼然已經實實在在地填補台灣各大專院校學生暑期無處可去的空缺。

以教育部成立的「大專校院外實習媒合資訊平台」為例，近期國內實習機構單位提供六○五個實習職缺，一六二所大專院校的實習需求為一三九三個；換言之，尚有七八八名學生暑期無處可去，如果都被吸引赴陸實習，難保流向大陸暑期實習的台生，每年將超過千人以上。

筆者建議有三，一為政府應與國內就業市場建構可長可久的「實習保障制度」，由政府編列實習津貼預算，鼓勵民間企業提供實習環境與機會，提高台生留台實習誘因。二為大專院校應與民間企業建構具實效的實習機制，建議未來各校實習制度與成效應列入年度各校評鑑重點之一。三為政府應善用財稅工具，對提供台青實習職缺、輔導台青就業與提高台青工作薪資待遇的企業，給予減免賦稅，以激勵企業加大聘用青年。

過去政府對台生暑期實習制度並未特別重視，加上各大專院校與校外自訂實習合作契約的結果，實習資訊過於雜亂，台生正好遇到中共積極拉攏實習，導致暑期赴陸實習人數逐年攀升，除可能有過剩的台生赴陸實習外，亦有為數不少的台生根本不願意留台實習，直接前往大陸，究竟是哪一種可能，不知教育部可有深入探究和掌握？

另外，要解決台灣人才流失問題，應著眼於更早的學習與實習階段，政府應將大量政策資源放置在改善台生求學與實習時期的條件，讓台生願意畢業後留台發展，以免楚材晉用，甚至衍生國安疑慮。

（作者為國立台北大學教師，桃園市民）