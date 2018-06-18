自由廣場》看台中、高雄的環保用心

◎ 林清淵

台中市府為了有效解決每年約一萬公噸廢樹枝問題，今年三月耗資兩千七百多萬元成立文山綠資材中心，採用中興大學的快速發酵技術，三小時就能將破碎後的廢樹枝發酵變成有機資材，已申請「大中肥」商標並實際運作。

為了防止露天焚燒處理農業剩餘資材污染空氣，中市府還成立外埔綠能生態園區，日前與農民簽訂收購稻稈合作意向書，預計每年處理約一千公頃、五萬公噸的稻稈，每公噸稻稈發電量約五百度電，每年約兩千五百萬度。既解決空污又增加農民收益，預計今年九月試營運。

類似上述只用少量資金就將廢棄物變綠金的循環經濟，案例不勝枚舉，例如將豬隻糞尿經厭氧發酵產出沼氣，再透過脫硫處理，取得高純度甲烷用於發電；把寶特瓶轉化為可用的紗線機能環保布，製作出海洋回收鞋；廢棄羽毛藉由生物分解製作生技羽毛粉，作為有機氮肥的原料，以及動物及魚飼料營養添加；高雄農業改良場發明「生物炭發電系統」，把稻稈廢枝條等經限氧燃燒去化，產出生物炭產品，並將製炭熱源進行發電，還能附屬產出木醋液與焦油等產品，設備經費只需約五百萬元…。

各地方政府何不化被動為主動，向台中市、高雄市學習，少量經費就能廣設類似文山綠資材、外埔綠能生態園區、生物炭發電系統等，解決露天燃燒的環保問題，還有機會整套外銷賺取智慧財。執政有無用心，人民一定看得到！

（作者任職營造業，台中市民）