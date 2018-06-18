自由廣場》台南200年防洪頻率？

◎ 賴明煌

日前因間歇性豪大雨，導致南部某院轄市舊城部分低窪路段淹水，一名市長參選人提出把原有10年防洪頻率改成如台北市200年防洪頻率的「大城市防洪計畫」，並要建立「海綿城市」。這樣真能解決問題？

檢視中央氣象局該市「各雨量站過去24小時時雨量資料」，顯示14日當天台南北區累積24小時109mm、最大1小時降雨54mm，而鄰近的中西區是103mm、安平區是86mm、安南區是77mm。這些強降雨已接近排水保護的臨界值，又逢初一的大潮日，則外水比內水高且降雨驟大又延時拉長，在臨近海邊的低窪區域排水的速度，就相對緩慢而形成部分淹水。

台南市管區域排水保護標準為10年重現期洪水之設計。台灣河川防洪頻率設計分為10年、25年、50年、100年及200年5種類型，各都市排水溝大多只是5至10年的防洪頻率排水量，連全國第二資深的高雄院轄市長期投入建設經費，其下水道排洪設計標準，部分區域是根據5年一次防洪頻率，亦即每小時雨量上限79mm這樣去建設，更何況是目前全國經費最少的院轄市台南呢？

把10年提到200年的防洪頻率，所需的堤防及排水設施土地需增數倍，要投入的經費約需增近百倍，台南市財政負擔得了嗎？難道其他建設都不做了？選票與理性之間，千萬別忽略府城選民辨別是非之智慧。

（作者為成大土木博士、工程技師）