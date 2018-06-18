自由廣場》失聯黨員看國民黨新竹爭議

◎ 吳一忠

國民黨不顧反對聲浪，確定徵召新竹副縣長楊文科代表角逐縣長，擁有高知名度的立委林為洲認為不公平，黨內更是一片罵聲。

先前周錫瑋登記參選新北市長，希望國民黨有公平、公正、公開的初選制度，以民調高低決定人選，結果由侯友宜勝出，周錫瑋心甘情願退選。換言之，新北市和嘉義市都採全民調方式，新竹縣卻不採取同樣的作法，著實讓人難以理解。

政黨再度輪替後，國民黨曾提出敗選檢討，除了執政未獲認同、兩岸論述跟隨民進黨、黨內不團結、網路經營不善、缺乏長期培植人才，竟把原因歸咎於周子瑜國旗事件，選舉大敗不令人意外。

政治是現實的，黨務千頭萬緒，尤其弊病不少，黨內立委和中常委的服從性不可輕視，民調走向更是關鍵，吳主席對此應抱持戒慎恐懼的態度，確保溝通管道無礙，才不會引起內部紛爭。

改造古板分崩的國民黨，以建立中心信仰最為首要，若仍是一盤散沙，絕不可能和團結的民進黨抗衡，不思反省改變，想要脫胎換骨難矣。

吳敦義身為黨主席，將遠景擺在總統大選，應知調和鼎鼐是首要，唯有黨內和諧，才能凝聚向心力，並提早為二○二○年預作準備。若仍是觀念迂腐、內鬥不斷，又不肯遴選好的人才，恐將淪為永久的反對黨。

（作者為榮民，國民黨失聯黨員）