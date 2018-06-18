自由廣場》數學邏輯看侯友宜房舍

◎ 林志翰

新北市前副市長、國民黨新北市長參選人侯友宜的文大房舍講不清楚。到底大群館是集合住宅還是學生宿舍？數學邏輯沒有藍綠意識形態，集合住宅、學生宿舍的定義一清二楚，過去的合法可能是人謀不臧所致，可以藉此來掩護原本的不合法嗎？但筆者更注意的是，大群館每年調漲5％租金這件事。

首先，108數學領綱強調「工具」的素養，學生要學會善用計算工具解決生活中面臨的問題。

侯友宜家族將陽明山土地出租給文化大學做學生宿舍，按契約每年「應」調漲5％租金，我們按一下計算機就知道這5％有多美妙！每年調漲5％租金，下一年的租金即為前一年的1.05倍。十年後年租金約為原先的1.63倍；二十年後約為原先的2.66倍。

以侯友宜家族在2011年開給文化大學的年租金為1500萬元，2021年時的年租金自動漲成2445萬元；2031年時的年租金更將達3990萬元。

簡單比喻，侯友宜家族的大群館就像是一筆1500萬元的本金存在文化大學中，校方必須「每年」給予「保證」5％的「複利」。對比現在定存利率不到2％，台灣哪位房東敢恣意每年調漲租金？侯友宜家族不用負擔營運成敗，一棟大群館丟在哪裡自動漲租，當然會引人注意。

其次，如果前述邏輯行得通，小英政府應該立即在各大學宿舍量不足的附近廣建「集合住宅」，要求這些大學比照文大辦理，給予年租金5％的複利。如此這般，小英政府有了這筆財源，應該不用傷腦筋進行年改，弄得八百壯士或是一些教授學者哭喊沒錢出國旅行或坐郵輪。

最後，若以大群館99間門牌，每間住四人為例，2011年每人的月租金為3157元，2021年變為5145元，2031年變為8396元。一個學生只分得1.25坪的狹小空間，這樣的月租金完全不划算，也不容易全部租得出去。文化大學虧損自負，每年雙手奉上自動調漲5％的年租金，這樣的數學邏輯合理嗎？

大群館租金案堪稱「離奇」。侯友宜先生最愛說，罪不及妻孥，該怎麼辦就怎麼辦！那就請台北市府或司法檢調單位真的要用力偵辦，還給侯探長一個正義，別讓他又在鏡頭前哭泣！

（作者為國中數學教師，台南市民）