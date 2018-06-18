自由廣場》別用癌症嚇人 重點在「事故傷害」致死

◎ 陳喬琪

近日行政院衛生福利部公告了去年台灣國人的十大死因，媒體的首頁無不以斗大的聳動標題稱，「去年十大死因之首，癌症奪幾萬人」，又稱某一種癌症減少多少壽命等等。這樣的報導非常不符合心理衛生的原則，影響罹患癌症者求生的信心與意志。但這不能怪媒體，因為這些資料是衛福部所提供，這些資料可說失去大眾衛生教育的意義。

簡單地說，癌症居於首位，是因為衛福部將全部癌症人數加總，所以看起來怵目驚心。但是癌症的原因不明，各種器官發病的年齡也不同，應該分開說明，以達到衛生教育的目的，總人數也不致如此驚悚。

作為主權獨立的國家，用世界銀行的分類，台灣是介於高收入（high-income countries）與中高收入（upper-middle-income countries）的國家之一，比對聯合國世界衛生組織的資料，可以看出台灣的十大死因與許多高收入國家的型態幾乎一樣。二○一六年高收入國家的十大死因依序是：缺血性心臟血管疾病、腦中風、各種失智症、肺癌、慢性阻塞性肺疾病、肺炎、大腸直腸癌、糖尿病、腎臟疾病與乳癌。

意思是，隨著教育的普及、公共衛生的進步、平均餘命的提升，經濟狀況改善的國家，疾病死因會從急性疾病如傳染病，逐漸轉變成慢性疾病，如心臟血管疾病、糖尿病，癌症只是其中一部分。

台灣唯一特別的是，名列第六的死因居然是「事故傷害」致死，比許多低收入的國家還要嚴重，這是指包括酒駕在內的許多交通事故，其防治措施一定需要加強。

公告十大死因的目的，是要讓國人瞭解傷害身體健康的原因，從而預防與治療，以提高國人的壽命與生活品質，譬如癌症需要的是早期發現早期治療等等的措施。期盼衛生福利部提供正確的資訊給民眾，不要因為我們不是聯合國會員國而便宜行事。

（作者為精神科教授，馬偕紀念醫院主治醫師）