自由廣場》黑道與教育崩盤

◎ 劉一德

國立台北教育大學附設實驗小學畢業典禮，安排前竹聯幫大老、中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂頒發市長獎，引發各界譁然。但觀察教育主管及相關人士的反應，及當前台灣教育整體現像，結論是，一葉知秋，台灣教育即將崩盤。

與此事件關係最大的，國北教大實小校長事後將事件定為「個人疏忽」，「是自己胡塗」。安排白狼頒獎，原因是「當時白狼離司儀最近」。請辭後，又改口「以孩子為重，不辭了」。所有的說辭都缺乏邏輯，恐怕連自己都聽不懂，但她就是個校長。學務主任道歉後，卻一再強調「是臨時突發狀況」，一副要大家別小題大作的口氣。

也是受害人之一的柯文哲市長說，「天啊」，「就當作一個意外」。但不忘強調，學校人事都是教育部管的，不是北市政府。對於張安樂是否合適頒市長獎，說「什麼叫做有爭議的人？我也不曉得。」智商突然由一百五十七掉到五十七。市長都這樣說了，教育局長只好輕輕帶過，說此事件「不太妥當」。國民黨台北市議員徐弘庭認為，「校方若能說清楚請白狼頒獎的原由，也依照正常遴選過程，即使觀感不好，也能接受。」看起來，還滿力挺學校的。

台灣教育擺在眼前的情況是，教育部長派不出來，台大校長選不出來。幼童找不到公托，從小學、國高中到大學，找不到學生，但到處都是流浪教師、流浪博士。私校倒閉前，董事會忙著覬覦分配校產。十二年國教的結果，讓升學補習班越來越多，私立中小學越來越搶手。產學早已分離，技職教育早遭消滅，廠商找不到員工，大學畢業生卻找不到工作。莫說低薪嚴重，助學貸款讓弱勢學生畢業後難以翻身，強勢學生一批批往西方國家和中國留學或奔逃。

的確，相較之下，「白狼」頒發市長獎，還真沒甚麼好大驚小怪的。一葉知秋，台灣教改已實施了二十幾年，是先前的還沒改完，繼續亂改，還是應打掉重練，恐怕才是當前執政者應該思考的問題。

（作者為台聯黨主席）