自由共和國》曾建元、鄧俊豪／胡璉的精神遺產

胡璉將軍。（資料照）

曾建元／中華大學行政管理學系副教授、鄧俊豪／怒潮同學會秘書長

金門日前舉辦「胡璉將軍回顧展」，並在開幕中施放白鴿汽球。（資料照）

胡璉將軍生於亂世，一生大半都在戰場上度過，生死總在一線之間，而忠奸也實際總在一念之間。「疾風知勁草，板蕩識忠臣」，寧非他人格行誼最適切的寫照。

作為黃埔中國國民黨陸軍軍官學校學生，胡璉終生奉守中華民國國父孫中山在〈軍人精神教育〉中引為軍人精神三要素的儒家三達德：智、仁、勇，這就是孔子所說的：「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼」。奠定胡璉戰將聲威的是民國三十二年抗戰期間的長江石牌要塞保衛戰，當時胡璉率領陸軍第十一師於五月二十七日誓師，胡璉昭告天地：「漢賊不兩立，古有明訓，華夷須嚴辨，春秋存義。」這一場打到彈盡援絕而只能以大刀與敵人肉搏血戰的無聲戰爭，被譽為東方斯大林格勒之戰，鞏固了陪都重慶的安全，也為胡璉贏得了青天白日勳章。

胡璉在這一場戰役中充分展現出他身為中華民國軍人的堅心砥志。而我們要指出的是，石牌戰役中與胡璉並肩作戰的方天和吳奇偉，在戡亂失利國家風雨飄搖之際，方天以江西省政府主席之力協助胡璉重建第十二兵團，吳奇偉身為廣東綏靖公署副主任卻號召粵東各縣起義投共，成了胡璉兵團檄文練兵的肉靶。昔日的同志成為敵人，槍口從日本皇軍轉向中國人民解放軍，整個神州大地赤焰燎原，這一支孤軍行將登舟入海，航向未知的命運。四十二歲的胡璉將軍，以江西文天祥正氣自勵和期許部眾，但面對當時和文天祥一般的惡劣局勢，又是怎樣的心情和抉擇呀？

支撐胡璉領導兵團和怒潮學生，翻山越嶺，橫渡惡水，不是簡單的「忠黨愛國」四個字，也不是本能式的逃難求生，只求苟全性命於世而已。有過中華蘇維埃共和國統治記憶的江西人和客家人，都知道中國共產黨黨國狂熱和殘暴的所謂民主革命和土地改革是怎樣的一種景況，它要顛覆的不是舊社會的體制和秩序，還有道德倫理和人與人之間的基本信任和善良。但是只要你願意放下原有的信念和價值，漠然於一切、乞憐於暴力、乃至於擁抱權勢、帶槍投靠，哪怕是隨波逐流或是夸稱順應潮流，你就有機會成為紅朝新貴、開國元勳。可是他們選擇了離開，一路投奔大海和陌生的島嶼，因為海的那一邊還有一個至少讓人可以保有自我人格、擁有對人生的抱負與憧憬，相信自由與希望的國度。

剛離開中國大陸的胡璉和他成軍僅僅一年的兵團，竟然就這樣頓時被賦予重任，成為鎮戍中華民國國境邊關的金門防衛軍，這不代表胡璉兵團的戰力有多強大，而是顯示出號稱六十萬的國軍整體戰力有多貧弱。十萬大軍頓時進駐金門，如何維持軍紀和軍民關係，供應軍需與民生，那又是多麼艱難的任務。胡璉治金十年，金門成為海上長城，人民安居樂業，文風鼎盛，台灣海峽更固若金湯，中華民國在台灣轉危為安，軍民乃得以生聚教訓，致力於建設與發展，由復興基地，如今成為全球民主國家自由世界的前線。胡璉當年豪氣干雲地自許：「沒有十二兵團就沒有台灣，沒有台灣就沒有中華民國」，竟然成為事實，這真是千古難得的英雄事業。

關於那個時代的忠黨愛國和對三民主義的信仰，如果我們能夠給予脈絡式的理解和現代性的詮釋，那就是忠於國家和《憲法》以及當時中國國民黨政府對於憲政民主與人權法治的承諾、堅定維護中華民國的國家主權和尊嚴，以及全力實現社會的公平正義。從這個角度認識胡璉，我們就能夠體認到，胡璉和金門防衛軍雖然立下了不朽的勳業，但他們的任務還未完成，中華民國的憲政民主和國家主權依然受到威脅，中國共產黨和中國人民解放軍仍未放棄併吞台灣，他們用和平做藉口，煽動以漢人為中心的中華民族主義強國夢，卻持續踐踏人權，嘲謔和否定自由民主，更竄改民國歷史，顛倒是非黑白，教無數仁人志士、無名英雄、父老兄弟蒙塵受辱。民國三十八年以來，胡璉和胡璉兵團為堅守那一份作為人的基本道理，守住良心，維護榮譽與尊嚴，更為追求自由與幸福，保留中華民國復興希望的歷史志業，我們後人還未能輕易卸下。胡璉和胡璉兵團的軍魂至今還在鎮守金門、保衛大台灣，為中國守護基於民族、民權與民生三民主義基本價值統一的希望，金門現代的恩主公會保佑我們繼續他們的歷史使命。

金門高粱酒正是胡璉為金門經濟所開創的標竿產業，這世界第一品牌的白酒，卻是平常老百姓人人都喝得起的酒，利潤更與金門百姓分享，天底下，除了金門高粱，還有哪一家公營的酒廠有這等的海量？我們飲酒思源，點滴在心頭，除了緬懷先人，也要感謝酒廠捐資設立了胡璉文化藝術基金會，將胡璉的遺愛和精神繼續發揚光大，造福人間。胡璉老兵日漸凋零，感謝我們在場的老英雄們對金門和國家的貢獻，我們期待胡璉基金會不負英名，繼續加強胡璉和金門歷史有關故事文獻的調查採集和整理出版，讓金門高粱和胡璉兵團的名聲遠播世界，成為人類可以共享和珍愛的文化資產。

（胡璉將軍逝世41周年紀念，1977.6.22～2018.6.22）