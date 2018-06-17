自由廣場》回應「私用警車僅貪油料？​​」

◎ 吳念慈

日前彰化縣芳苑警分局交通分隊洪姓小隊長將警用機車占為己有，彰化地院以侵占公用財物罪，重判有期徒刑五年二月，台中高分院則認以圖利罪，改為有期徒刑一年六月。貴報十三日刊出「律師觀點／私用警車僅貪油料？二審輕判 違常理​​」一文，作者指出該高分院判決內容恐違反一般社會經驗與常識，縱使外界沒有「恐龍」之譏，也讓人有「法匠」之感。筆者對此見解尚難認同。

就實際狀況，該員警除用車於公務外，更常使用於私務，甚至還將該車改裝，公車私用事實明確；就法律層面，員警雖將該車加以改裝並予濫行使用，然多次裝備檢查雖均以「出勤」為由，規避受檢，但卻仍有填載公務車輛調派登記簿之紀錄，逕認該員成立侵占公用財物罪，似有稍嫌速斷之疑。反觀該員明知公務車僅得供公務使用，且主觀上亦有圖自己不法利益之故意（油料費因此由公費支出），客觀上亦已將該車使用於個人私務之處理，是以，高分院審認該員成立圖利罪，並無違誤。

不僅如此，司法實務上就公車私用一節，更時有不起訴之情形，而理由多是認為行為人雖有公車私用事實，但主觀上難認定行為人取得車輛之不法所有意圖，且車輛駕駛本來就必然使用其內之油料，這是機械運作必然之性質，因此難認定其主觀犯意，繼而作成不起訴處分。因此，台中高分院本案判決，確屬兼顧法理情之判決。

（作者為警察機關職員，中央警察大學法律學研究所碩士）