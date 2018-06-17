自由廣場》醜蔬果端上桌 翻轉剩食

◎ 楊樹槿

我常去的菜市場，一些外觀漂亮、沒有蟲害的蔬果，價格昂貴但很快就銷售一空；賣相差、外觀不佳的蔬果，往往因無人問津而被堆疊成蔬果山。

我買了一些長得奇形怪狀的醜蔬果回家烹煮，家人都說吃起來一樣可口美味，不輸那些長得好看的蔬果，甚至是友善耕種的，沒有農藥殘留的問題。

二○一六年，台中市政府率先全國正式實施「食物銀行自治條例」，建立愛心食材交流平台。把公有市場賣剩或外觀不佳的醜蔬果，透過食物銀行交流，提供經濟弱勢戶所需食物及物資援助、或做菜給關懷據點的老人享用、又或是送給需要的人，讓其不用擔心三餐溫飽與生活家計。

台中市調節物資送給真正需要的民眾，實現無飢餓城市理想，社會安全網更完善，是一項有感的好政策，其他各縣市政府跟進實施更有正向意義。

據報導，英國知名果醬品牌「廢墟中的寶石」是一個讓醜蔬果變成有價值的暢銷果醬商品的成功例子。每年營收都超過台幣六百萬元，還讓五萬噸醜蔬果免於浪費。

不論是政府、企業或個人，都可以效法「廢墟中的寶石」的例子，讓醜蔬果物盡其用，透過創意變身為寶石，量身打造新的獲利鏈。醜蔬果也有春天，不僅創造銷售業績，贏得顧客好感，而且不浪費的思維更是一種值得推廣的善循環商業模式，與社會共好。

（作者為國小教師，桃園市民）